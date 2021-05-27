Пожалуй, улицу Маакри можно считать чемпионкой по количеству на ней в последние годы стройплощадок. А если добавить сюда еще и тушение пожаров, и работы по сносу амортизированных и малоценных строений, то список станет еще длиннее. Но начнем издалека.

Для подписчиков

Как рассказывал в 2012 году журналисту Postimees специалист Таллиннского городского музея Сулев Мяэвяли, улица Маакри впервые была упомянута в 1849 году, а свое название она получила по фамилии красильщика и главы цеха красильщиков Карла Людвига Макера. Поначалу она была застроена скромными деревянными домами, в которых жил простой народ.