ЧИТАТЬ
Таллинн строится: Маакри, начало - зверское убийство, пожары и снос старых домов
СТАТЬЮ
Место под парковку готово. Здесь вырастет очередной небоскреб - офисное здание Skyon.
Пожалуй, улицу Маакри можно считать чемпионкой по количеству на ней в последние годы стройплощадок. А если добавить сюда еще и тушение пожаров, и работы по сносу амортизированных и малоценных строений, то список станет еще длиннее. Но начнем издалека.
Как рассказывал в 2012 году журналисту Postimees специалист Таллиннского городского музея Сулев Мяэвяли, улица Маакри впервые была упомянута в 1849 году, а свое название она получила по фамилии красильщика и главы цеха красильщиков Карла Людвига Макера. Поначалу она была застроена скромными деревянными домами, в которых жил простой народ.