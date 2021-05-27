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Как выглядит рабочий день депутата Рийгикогу. Честный взгляд со стороны

Здание парламента - не самое комфортное место работы. ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

В сознании среднестатистического обывателя представление о работе депутата любого парламента сформировано под давлением СМИ, которые показывают нам полный или полупустой зал заседаний, где кто-то один выступает с трибуны, а потом все нажимают кнопочки. Ну, ещё они пьяные безнаказанно катаются за рулём автомобиля, иногда попадаются полиции, но это не точно. На самом деле всё это в корне неверно, считает отработавший при парламенте год советником по IT и некогда баллотировавшийся на выборах сам Виталий Гайчонок.

Рабочий день депутата начинается как в театре – с вешалки. У каждого депутата Рийгикогу есть свой кабинет, где он проводит подготовительную работу. Поскольку дворец Тоомпеа сначала построили, а потом разделили на 101 кабинет, кабинеты получились очень маленькими, просто крохотными, 7-8 м2. Там могут поместиться два-три человека и компьютер, если это ноутбук. Вы практически никогда не видели эти кабинеты по телевизору, настолько они не респектабельные.

Более-менее приличного размера рабочий кабинет только у спикера парламента. Там можно разместить уже 10-15 человек и провести небольшое собрание. Приличные кабинеты у руководителей фракции, там поместятся 5-7 человек.

Итак, депутат пришёл на работу, снял пальто, открыл ноутбук, прочитал почту, что-то ответил, что-то распечатал, сделал пару звонков, и.. куда он идёт дальше?

Дальше путь депутата лежит во фракцию. Каждый депутат Рийгикогу обычно принадлежит к фракции какой-то партии. У фракции есть свой кабинет для работы, обычно позволяющий разместить одновременно всех ее членов и ещё такое же количество внефракционных работников, советников и гостей.

Главная работа депутата ведётся как раз здесь. Здесь идут реальные политические споры о том или ином законопроекте, поправках, мероприятиях или заявлениях. Не раскрою большой тайны, если скажу, что иногда правильное решение для фракции «спускают сверху», например, оно приходит из коалиции. Если на встрече коалиции (на которую обычно ходят один или несколько представителей каждой фракций) уже что-то решили, то мнение остальных депутатов фракции по данном вопросу уже никого не интересует, и если оно расходится с «правильным мнением коалиции», то своё мнение лучше вообще никому не высказывать – только испортите отношения.

Следующее место работы депутата – комиссия. Парламент, на самом деле, принимает решения по самому широкому кругу вопросов – бюджет, безопасность, здравоохранение, культура, образование и т.д. Поскольку каждому депутату невозможно вникнуть в каждый обсуждаемый вопрос лично, придуманы профильные комиссии. В комиссию обычно входит 5-10 депутатов, которые встречаются и обсуждают конкретный вопрос во всех деталях. Иногда туда приглашают профильных специалистов, представителей заинтересованных сторон. В комиссии обсуждают все, даже самые невероятные и абсурдные идеи, а на обсуждение в большой зал Рийгикогу выносят только те конкретные предложения, которые прошли сито комиссии.

Ещё одно место работы депутата – работа на местах. Большое заблуждение думать, что все депутаты Рийгикогу избираются из Таллина или что ещё смешнее - из Ласнамяэ. Вообще-то депутаты собираются со всей необъятной Эстонии, из всех 15 уездов, городов Таллинна и Тарту. Депутатов ждут избиратели «на местах» и для этой работы им тоже нужно время.

Иногда СМИ показывают почти пустой зал заседаний, в котором сидят 5-6 депутатов, и кто-то что-то толкает с трибуны. Это не наплевательское отношение к работе, это такая глуповатая политическая игра. Дело в том, что депутаты имеют право делать депутатские запросы министрам, и министры обязаны на них отвечать.

Наш Рийгикогу разделён на две примерно равные части – коалицию, которая обычно составляет 60% и формирует правительство, и остальную часть, примерно 40% - оппозицию, депутаты которой, будучи избранными в Рийгикогу, фактически полностью отстранены от руководства страной.

Так вот это своё право – сделать депутатский запрос реализуют только депутаты от оппозиции, и задают как правило самые неудобные, провокационные, а иногда и идиотские вопросы, например - «когда правительство прекратит издеваться над эстонским народом?»

Министры от коалиции никак не могут избежать этой экзекуции, поэтому они придумали такой флешмоб – депутаты Рийгикогу от коалиции обычно не принимают участия в этой процедуре, тем самым подчёркивая идиотизм вопросов, задаваемых оппозиционерами.

Как ни странно, но депутаты от оппозиции поддерживают этот флешмоб и тоже массово бойкотируют эти заседания Рийгикогу, таким образом подчёркивая ничтожную значимость министров от коалиции, к которым на встречу приходит только 5-6 депутатов из 101.

Ещё часть работы депутаты проводят в так называемых «кулуарных» переговорах. Если вас пригласит депутат на встречу в Рийгикогу, то, скорее всего, она пройдёт в кафешке парламента. Там, кстати, недорого, правда, и выбор блюд минималистичен. Беседа редко длится дольше часа, но если встретиться надо с 10 или 100 людьми в месяц, то это тоже занимает приличное время работы депутата.

Ещё есть встречи с делегациями. Самыми разными. Процессуальные встречи, например, награждения или праздничные мероприятия. Они частенько проходят в торжественном Белом зале Рийгикогу с видом на собор Александра Невского.

Только в оставшееся время мы можем увидеть весёлую гурьбу депутатов в большом зале заседаний Рийгикогу, жмущих на кнопки.

Да, и ещё одна очень большая тайна работы любого законодательного органа, например, нашего Рийгикогу. Решения принимаются не в зале заседаний. Туда, как правило, проходит уже очень точный проект решения, подготовленный профильными специалистами и согласованный со всеми заинтересованным сторонами. В зале заседаний Рийгикогу решение проходит только его последнюю формальную стадию – решение там окончательно утверждается.

Суть решения прорабатывается и само решение принимается, как правило, задолго до того, когда назначается дата его утверждения в Рийгикогу, момент которого нам показывают СМИ по ящику.

Вы всё ещё завидуете работе депутата и хотите избраться в Рийгикогу? Тогда эта информация для вас – следующие выборы в Рийгикогу состоятся весной 2023 года, но начать готовиться к ним вам нужно уже сегодня.

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