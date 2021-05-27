Как выглядит рабочий день депутата Рийгикогу. Честный взгляд со стороны
В сознании среднестатистического обывателя представление о работе депутата любого парламента сформировано под давлением СМИ, которые показывают нам полный или полупустой зал заседаний, где кто-то один выступает с трибуны, а потом все нажимают кнопочки. Ну, ещё они пьяные безнаказанно катаются за рулём автомобиля, иногда попадаются полиции, но это не точно. На самом деле всё это в корне неверно, считает отработавший при парламенте год советником по IT и некогда баллотировавшийся на выборах сам Виталий Гайчонок.