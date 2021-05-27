Как выглядит рабочий день депутата Рийгикогу. Честный взгляд со стороны

Рабочий день депутата начинается как в театре – с вешалки. У каждого депутата Рийгикогу есть свой кабинет, где он проводит подготовительную работу. Поскольку дворец Тоомпеа сначала построили, а потом разделили на 101 кабинет, кабинеты получились очень маленькими, просто крохотными, 7-8 м2. Там могут поместиться два-три человека и компьютер, если это ноутбук. Вы практически никогда не видели эти кабинеты по телевизору, настолько они не респектабельные.

Более-менее приличного размера рабочий кабинет только у спикера парламента. Там можно разместить уже 10-15 человек и провести небольшое собрание. Приличные кабинеты у руководителей фракции, там поместятся 5-7 человек.

Итак, депутат пришёл на работу, снял пальто, открыл ноутбук, прочитал почту, что-то ответил, что-то распечатал, сделал пару звонков, и.. куда он идёт дальше?

Дальше путь депутата лежит во фракцию. Каждый депутат Рийгикогу обычно принадлежит к фракции какой-то партии. У фракции есть свой кабинет для работы, обычно позволяющий разместить одновременно всех ее членов и ещё такое же количество внефракционных работников, советников и гостей.

Главная работа депутата ведётся как раз здесь. Здесь идут реальные политические споры о том или ином законопроекте, поправках, мероприятиях или заявлениях. Не раскрою большой тайны, если скажу, что иногда правильное решение для фракции «спускают сверху», например, оно приходит из коалиции. Если на встрече коалиции (на которую обычно ходят один или несколько представителей каждой фракций) уже что-то решили, то мнение остальных депутатов фракции по данном вопросу уже никого не интересует, и если оно расходится с «правильным мнением коалиции», то своё мнение лучше вообще никому не высказывать – только испортите отношения.

Следующее место работы депутата – комиссия. Парламент, на самом деле, принимает решения по самому широкому кругу вопросов – бюджет, безопасность, здравоохранение, культура, образование и т.д. Поскольку каждому депутату невозможно вникнуть в каждый обсуждаемый вопрос лично, придуманы профильные комиссии. В комиссию обычно входит 5-10 депутатов, которые встречаются и обсуждают конкретный вопрос во всех деталях. Иногда туда приглашают профильных специалистов, представителей заинтересованных сторон. В комиссии обсуждают все, даже самые невероятные и абсурдные идеи, а на обсуждение в большой зал Рийгикогу выносят только те конкретные предложения, которые прошли сито комиссии.

Ещё одно место работы депутата – работа на местах. Большое заблуждение думать, что все депутаты Рийгикогу избираются из Таллина или что ещё смешнее - из Ласнамяэ. Вообще-то депутаты собираются со всей необъятной Эстонии, из всех 15 уездов, городов Таллинна и Тарту. Депутатов ждут избиратели «на местах» и для этой работы им тоже нужно время.