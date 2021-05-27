Природа или рабочие места: где в Северной Эстонии находятся экологические горячие точки?

Экология все настойчивее оказывается на повестке дня: с одной стороны - заявленный «зеленый поворот» и обсуждаемое в Европарламенте ужесточение штрафов за нанесение ущерба окружающей среде; с другой – экономическая зависимость населения от крупных промышленных предприятий. Борьба за сохранение неэкологичной промышленности в Эстонии нередко соседствует с протестами против строительства новых заводов и в некоторых регионах будет играть значимую роль на предстоящих местных выборах.