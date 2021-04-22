Картина дня: ограничения на полеты, задержание основателей портала vabaks.ee и рост средней зарплаты

Полиция задержала основателей портала, предлагавшего немедленную выплату денег из второй пенсионной ступени

Центральная криминальная полиция подозревает в хозяйственной деятельности без лицензии и в инвестиционном мошенничестве платформу, которая предлагает людям возможность до осени получить накопившиеся во второй пенсионной ступени деньги. Читать далее...

Эстония все-таки запретит полеты авиакомпании «Белавиа»

Премьер-министр Кая Каллас сообщила в социальных сетях, что белорусской государственной авиакомпании «Белавиа» будет запрещено приземляться в Эстонии. Каллас заявила, что решением правительства самолеты «Белавиа» больше не желанны в аэропортах нашей страны. Читать далее...

Освобождение средней пенсии от налога обойдется в 100 млн

Министр финансов отправил законопроект, который освободит среднюю пенсию от подоходного налога. По словам партии «Отечество», ранее поправку не удавалось провести из-за противодействия Центристской партии, сами центристы с этим не согласны. Читать далее...

Аас: ограничения потребовали времени, потому что речь идет не о безопасности полетов

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас подтвердил, что с сегодняшнего дня Эстония запретит «Белавиа» полеты в эстонские аэропорты. По словам Ааса, принятие решения затянулось по юридическим причинам. Читать далее...

«Досье»: диспетчеры сообщили борту Ryanair о минировании на полчаса раньше, чем получили письмо о бомбе

Диспетчеры аэропорта в Минске сообщили пилотам о минировании самолета Ryanair на 24 минуты раньше, чем получили сообщение. Об этом говорится в совместном расследовании центра «Досье» и изданий The Daily Beast и Der Spiegel. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 144 зараженных, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3907 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 144, то есть 3,7% от общего количества. Читать далее...

Русские центристы проиграют при любом исходе

Предыдущие выборы прошли сенсационно, мы получили президента, который за месяц до этого даже не помышлял ни об этой должности, ни о политической деятельности вообще. Элита тогда продемонстрировала запредельную недоговороспособность и склонность к интригам. Громко заговорили о целесообразности должности президента как таковой и, как минимум, необходимости пересмотра процедуры. Кто же нужен стране и кто имеет сколько-нибудь реальные шансы на избрание? Читать далее...

Рейтинги: за неделю выросла поддержка EKRE и упала популярность центристов

Рейтинг оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) к концу мая 2021 года поднялся до самых высоких показателей с начала 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований Эстонии. Читать далее...

Меритс: требование носить маски можно отменить, но не в общественном транспорте

В общественном транспорте люди больше контактируют, поэтому там требование носить маски могло бы продолжать действовать в исключительном порядке, заявил в радиопередаче Vikerhommik член научного совета, профессор кафедры прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс. Читать далее...

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект о внеочередном повышении пенсий

Согласно законопроекту, с 1 января 2023 года базовая часть государственной пенсии первой ступени и размер народной пенсии будут увеличены на 20 евро. Повышение базовой части пенсии улучшит доходы примерно 321 000 получателей пенсий по старости, нетрудоспособности и по случаю потери кормильца, а повышение народной пенсии улучшит доходы примерно 3 200 человек. Читать далее...

Фото 〉 Отвергнутый другими странами самолет «Белавиа» приземлился в Таллиннском аэропорту

Сегодня в 10:01 в Таллиннском аэропорту приземлился самолет Embraer E175LR белорусской государственной авиакомпании «Белавиа». Эстония — одна из немногих стран в Европе, которая по-прежнему позволяет «Белавии» приземляться на своей территории. Наши соседи — Латвия, Литва, Финляндия и Швеция — запретили это делать белорусскому авиаперевозчику. Читать далее...

Фото и видео 〉 В Таллинне таможенники обнаружили в микроавтобусе большое количество кокаина

В прошлую субботу, 22 мая, сотрудники Налогово-таможенного департамента остановили в Старом порту в Таллинне микроавтобус. При проверке обнаруженных в нем упаковок экспресс-тест определил кокаин. Читать далее...

Telia собирается через пару лет закрыть мобильную сеть 3G