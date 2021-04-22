Картина дня: ограничения на полеты, задержание основателей портала vabaks.ee и рост средней зарплаты
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 мая.
Центральная криминальная полиция подозревает в хозяйственной деятельности без лицензии и в инвестиционном мошенничестве платформу, которая предлагает людям возможность до осени получить накопившиеся во второй пенсионной ступени деньги. Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас сообщила в социальных сетях, что белорусской государственной авиакомпании «Белавиа» будет запрещено приземляться в Эстонии. Каллас заявила, что решением правительства самолеты «Белавиа» больше не желанны в аэропортах нашей страны. Читать далее...
Министр финансов отправил законопроект, который освободит среднюю пенсию от подоходного налога. По словам партии «Отечество», ранее поправку не удавалось провести из-за противодействия Центристской партии, сами центристы с этим не согласны. Читать далее...
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас подтвердил, что с сегодняшнего дня Эстония запретит «Белавиа» полеты в эстонские аэропорты. По словам Ааса, принятие решения затянулось по юридическим причинам. Читать далее...
Диспетчеры аэропорта в Минске сообщили пилотам о минировании самолета Ryanair на 24 минуты раньше, чем получили сообщение. Об этом говорится в совместном расследовании центра «Досье» и изданий The Daily Beast и Der Spiegel. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3907 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 144, то есть 3,7% от общего количества. Читать далее...
Предыдущие выборы прошли сенсационно, мы получили президента, который за месяц до этого даже не помышлял ни об этой должности, ни о политической деятельности вообще. Элита тогда продемонстрировала запредельную недоговороспособность и склонность к интригам. Громко заговорили о целесообразности должности президента как таковой и, как минимум, необходимости пересмотра процедуры. Кто же нужен стране и кто имеет сколько-нибудь реальные шансы на избрание? Читать далее...
Рейтинг оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) к концу мая 2021 года поднялся до самых высоких показателей с начала 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований Эстонии. Читать далее...
В общественном транспорте люди больше контактируют, поэтому там требование носить маски могло бы продолжать действовать в исключительном порядке, заявил в радиопередаче Vikerhommik член научного совета, профессор кафедры прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс. Читать далее...
Согласно законопроекту, с 1 января 2023 года базовая часть государственной пенсии первой ступени и размер народной пенсии будут увеличены на 20 евро. Повышение базовой части пенсии улучшит доходы примерно 321 000 получателей пенсий по старости, нетрудоспособности и по случаю потери кормильца, а повышение народной пенсии улучшит доходы примерно 3 200 человек. Читать далее...
Сегодня в 10:01 в Таллиннском аэропорту приземлился самолет Embraer E175LR белорусской государственной авиакомпании «Белавиа». Эстония — одна из немногих стран в Европе, которая по-прежнему позволяет «Белавии» приземляться на своей территории. Наши соседи — Латвия, Литва, Финляндия и Швеция — запретили это делать белорусскому авиаперевозчику. Читать далее...
В прошлую субботу, 22 мая, сотрудники Налогово-таможенного департамента остановили в Старом порту в Таллинне микроавтобус. При проверке обнаруженных в нем упаковок экспресс-тест определил кокаин. Читать далее...
Эстонская телекоммуникационная компания Telia объявила в четверг, что намерена закрыть сеть мобильной связи 3G к концу 2023 года. Читать далее...