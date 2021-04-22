Картина дня: послабление для вакцинированных, авиасанкции против Белоруссии и задержание основателей портала vabaks.ee

Рейтинги: за неделю выросла поддержка EKRE и упала популярность центристов

Рейтинг оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) к концу мая 2021 года поднялся до самых высоких показателей с начала 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований Эстонии. Читать далее...

Меритс: требование носить маски можно отменить, но не в общественном транспорте

В общественном транспорте люди больше контактируют, поэтому там требование носить маски могло бы продолжать действовать в исключительном порядке, заявил в радиопередаче Vikerhommik член научного совета, профессор кафедры прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс. Читать далее...

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект о внеочередном повышении пенсий

Согласно законопроекту, с 1 января 2023 года базовая часть государственной пенсии первой ступени и размер народной пенсии будут увеличены на 20 евро. Повышение базовой части пенсии улучшит доходы примерно 321 000 получателей пенсий по старости, нетрудоспособности и по случаю потери кормильца, а повышение народной пенсии улучшит доходы примерно 3 200 человек. Читать далее...

Фото 〉 Отвергнутый другими странами самолет «Белавиа» приземлился в Таллиннском аэропорту

Сегодня в 10:01 в Таллиннском аэропорту приземлился самолет Embraer E175LR белорусской государственной авиакомпании «Белавиа». Эстония — одна из немногих стран в Европе, которая по-прежнему позволяет «Белавии» приземляться на своей территории. Наши соседи — Латвия, Литва, Финляндия и Швеция — запретили это делать белорусскому авиаперевозчику. Читать далее...

Фото и видео 〉 В Таллинне таможенники обнаружили в микроавтобусе большое количество кокаина

В прошлую субботу, 22 мая, сотрудники Налогово-таможенного департамента остановили в Старом порту в Таллинне микроавтобус. При проверке обнаруженных в нем упаковок экспресс-тест определил кокаин. Читать далее...

Telia собирается через пару лет закрыть мобильную сеть 3G

Эстонская телекоммуникационная компания Telia объявила в четверг, что намерена закрыть сеть мобильной связи 3G к концу 2023 года. Читать далее...

Глава таллиннской гостиницы: туристический сектор скоро столкнется с новой проблемой

Исполнительный директор отеля Ibis Tallinn Center Мадис Лайд сказал, что по мере восстановления туризма в этой области будет не хватать рабочей силы. Туристические компании по-прежему находятся в затруднительном положении, но ситуация все же начинает улучшаться. Читать далее...

Лазейкой для привитых не одобренными в ЕС вакцинами станет тест на антитела

По словам депутата Европейского парламента Яны Тоом, в итоговую версию договоренности об общеевропейском паспорте вакцинации включили возможность выдавать сертификаты людям, привитым не одобренными в ЕС препаратами, однако другие страны ЕС не обязаны признавать такие сертификаты. Читать далее...

КТО ВИНОВАТ? 〉 В пункте тестирования на Covid произошла перепалка между клиентом и работником

Пассажир судна маршрута Таллинн-Хельсинки жалуется на непрофессионализм работников медицинской фирмы Confido: из-за них якобы люди зачастую не попадают на борту судна. Читать далее...

Сколько депутатов Рийгикогу вакцинировано к настоящему времени?

На следующей неделе члены Рийгикогу вернутся к работе в замке Тоомпеа, и удаленные сессии сменятся контактными. Postimees разузнал, сколько членов Рийгикогу вакцинировано. Читать далее...

Химзавод, карьер, АЭС: аукнется ли экология на выборах?