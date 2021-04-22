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  • Картина дня: послабление для вакцинированных, авиасанкции против Белоруссии и задержание основателей портала vabaks.ee

Картина дня: послабление для вакцинированных, авиасанкции против Белоруссии и задержание основателей портала vabaks.ee

Самолет "Белавиа" в Таллиннском аэропорту. ФОТО: Tairo Lutter

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 мая.

Полиция задержала основателей портала, предлагавшего немедленную выплату денег из второй пенсионной ступени

Центральная криминальная полиция подозревает в хозяйственной деятельности без лицензии и в инвестиционном мошенничестве платформу, которая предлагает людям возможность до осени получить накопившиеся во второй пенсионной ступени деньги. Читать далее...

Эстония все-таки запретит полеты авиакомпании «Белавиа»

Премьер-министр Кая Каллас сообщила в социальных сетях, что белорусской государственной авиакомпании «Белавиа» будет запрещено приземляться в Эстонии. Каллас заявила, что решением правительства самолеты «Белавиа» больше не желанны в аэропортах нашей страны. Читать далее...

Самолет эстонской авиакомпании приземлился в аэропорту Минска, несмотря на рекомендацию ЕС

Самолет эстонской авиакомпании Panaviatic был одним из двух авиаперевозчиков, которые в среду приземлились в аэропорту Минска, несмотря на рекомендацию Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Читать далее...

Освобождение средней пенсии от налога обойдется в 100 млн

Министр финансов отправил законопроект, который освободит среднюю пенсию от подоходного налога. По словам партии «Отечество», ранее поправку не удавалось провести из-за противодействия Центристской партии, сами центристы с этим не согласны. Читать далее...

Аас: ограничения потребовали времени, потому что речь идет не о безопасности полетов

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас подтвердил, что с сегодняшнего дня Эстония запретит «Белавиа» полеты в эстонские аэропорты. По словам Ааса, принятие решения затянулось по юридическим причинам. Читать далее...

«Досье»: диспетчеры сообщили борту Ryanair о минировании на полчаса раньше, чем получили письмо о бомбе

Диспетчеры аэропорта в Минске сообщили пилотам о минировании самолета Ryanair на 24 минуты раньше, чем получили сообщение. Об этом говорится в совместном расследовании центра «Досье» и изданий The Daily Beast и Der Spiegel. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 144 зараженных, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3907 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 144, то есть 3,7% от общего количества. Читать далее...

В Эстонии приняли новое послабление по отношению к вакцинированным

Правительство сегодня, 27 мая, приняло решение, что люди, прошедшие курс вакцинации от коронавируса, в течение одного года не должны будут из-за близкого контакта с зараженным оставаться в карантине, также продлится срок освобождения от самоизоляции после пересечения границы с шести месяцев до одного года. Читать далее...

Русские центристы проиграют при любом исходе

Предыдущие выборы прошли сенсационно, мы получили президента, который за месяц до этого даже не помышлял ни об этой должности, ни о политической деятельности вообще. Элита тогда продемонстрировала запредельную недоговороспособность и склонность к интригам. Громко заговорили о целесообразности должности президента как таковой и, как минимум, необходимости пересмотра процедуры. Кто же нужен стране и кто имеет сколько-нибудь реальные шансы на избрание? Читать далее...

Рейтинги: за неделю выросла поддержка EKRE и упала популярность центристов

Рейтинг оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) к концу мая 2021 года поднялся до самых высоких показателей с начала 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований Эстонии. Читать далее...

Меритс: требование носить маски можно отменить, но не в общественном транспорте

В общественном транспорте люди больше контактируют, поэтому там требование носить маски могло бы продолжать действовать в исключительном порядке, заявил в радиопередаче Vikerhommik член научного совета, профессор кафедры прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс. Читать далее...

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект о внеочередном повышении пенсий

Согласно законопроекту, с 1 января 2023 года базовая часть государственной пенсии первой ступени и размер народной пенсии будут увеличены на 20 евро. Повышение базовой части пенсии улучшит доходы примерно 321 000 получателей пенсий по старости, нетрудоспособности и по случаю потери кормильца, а повышение народной пенсии улучшит доходы примерно 3 200 человек. Читать далее...

Фото 〉 Отвергнутый другими странами самолет «Белавиа» приземлился в Таллиннском аэропорту

Сегодня в 10:01 в Таллиннском аэропорту приземлился самолет Embraer E175LR белорусской государственной авиакомпании «Белавиа». Эстония — одна из немногих стран в Европе, которая по-прежнему позволяет «Белавии» приземляться на своей территории. Наши соседи — Латвия, Литва, Финляндия и Швеция — запретили это делать белорусскому авиаперевозчику. Читать далее...

Фото и видео 〉 В Таллинне таможенники обнаружили в микроавтобусе большое количество кокаина

В прошлую субботу, 22 мая, сотрудники Налогово-таможенного департамента остановили в Старом порту в Таллинне микроавтобус. При проверке обнаруженных в нем упаковок экспресс-тест определил кокаин. Читать далее...

Telia собирается через пару лет закрыть мобильную сеть 3G

Эстонская телекоммуникационная компания Telia объявила в четверг, что намерена закрыть сеть мобильной связи 3G к концу 2023 года. Читать далее...

Глава таллиннской гостиницы: туристический сектор скоро столкнется с новой проблемой

Исполнительный директор отеля Ibis Tallinn Center Мадис Лайд сказал, что по мере восстановления туризма в этой области будет не хватать рабочей силы. Туристические компании по-прежему находятся в затруднительном положении, но ситуация все же начинает улучшаться. Читать далее...

Лазейкой для привитых не одобренными в ЕС вакцинами станет тест на антитела

По словам депутата Европейского парламента Яны Тоом, в итоговую версию договоренности об общеевропейском паспорте вакцинации включили возможность выдавать сертификаты людям, привитым не одобренными в ЕС препаратами, однако другие страны ЕС не обязаны признавать такие сертификаты. Читать далее...

КТО ВИНОВАТ? 〉 В пункте тестирования на Covid произошла перепалка между клиентом и работником

Пассажир судна маршрута Таллинн-Хельсинки жалуется на непрофессионализм работников медицинской фирмы Confido: из-за них якобы люди зачастую не попадают на борту судна. Читать далее...

Сколько депутатов Рийгикогу вакцинировано к настоящему времени?

На следующей неделе члены Рийгикогу вернутся к работе в замке Тоомпеа, и удаленные сессии сменятся контактными. Postimees разузнал, сколько членов Рийгикогу вакцинировано. Читать далее...

Химзавод, карьер, АЭС: аукнется ли экология на выборах?

 Борьба за сохранение неэкологичной промышленности в Эстонии нередко соседствует с протестами против строительства новых заводов и в некоторых регионах будет играть значимую роль на предстоящих местных выборах. Читать далее..

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