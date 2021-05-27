Telia собирается через пару лет закрыть мобильную сеть 3G

Технологический директор Telia Eesti Андре Виссе сказал, что для того, чтобы освободить место для новых технологий, необходимо закрыть некоторые сети старого поколения и освободить доступные ресурсы. По его словам, в пользу этого говорит также тот факт, что новые технологии предлагают во много раз лучший пользовательский интерфейс и лучшее качество, и, кроме того, новые технологии, такие как 5G, намного более экологичны, чем предыдущие.

"1 июня мы будем отмечать 30-летие начала мобильной связи в Эстонии, и в настоящее время мы являемся единственным местным оператором, который уже предлагает своим клиентам технологию мобильной связи пятого поколения, - отметил Виссе. - Теперь мы также первыми сделали смелый шаг и начали движение к закрытию сети 3G. Мы планируем закрыть технологию 3G к концу 2023 года или в первые недели 2024 года".

Закрыть всю сеть разом

В мае 2016 года портал новостей сферы технологий Geenius сообщил, что Tele2 Eesti намерена закрыть сеть 3G к 2020 году и сеть 2G к 2025 году. Позже Tele2 сняла этот план с повестки дня и не давала никаких новых обещаний. Elisa до их пор не объявила, когда будут закрыты старые сети.

На вопрос, насколько твердым является намерение Telia закрыть сеть 3G через несколько лет, Андре Виссе ответил, что это конкретное решение, и перенос крайнего срока маловероятен. Однако точная дата пока не определена.

«Решение закрыть сеть 3G основано в первую очередь на собственной информации и результатах анализа Telia. С аналогичным шагом рано или поздно столкнутся и наши конкуренты», - сказал Виссе. - Telia намерена разом закрыть всю сеть 3G - планов по постепенному сокращению зоны покрытия 3G нет».

По мощности сети мобильные устройства можно разделить на четыре вида . Самые простые из них могут быть работать только в сети 2G, другие могут работать как в сетях 2G, так и в сетях 3G, большая часть устройств также находится в сети 4G, и появляется все больше и больше телефонов, которые могут работать в сети 5G. По словам Виссе, в сети Telia становится все меньше и меньше телефонов, емкость которых ограничивается сетью 3G.

Влияние на клиентов

На вопрос, сколько клиентов и каким образом может затронуть закрытие сети 3G, главный технический директор Telia ответил, что, поскольку еще есть время до закрытия, пока рано делать такой вывод. Однако он заявил, что на 3G приходится около одного процента использования мобильного интернета и менее трети звонков.

Андре Виссе подчеркнул, что до закрытия сеть 3G будет продолжать работать в прежнем режиме, и большинство пользователей 3G не ощутит на себе подготовительных работ. «Конечно, мы будем держать в курсе всех клиентов, которых должно коснуться закрытие сети 3G, и предоставлять им информацию, советы и рекомендации», - пообещал он.

В других странах мира старые мобильные сети также устпают новым и закрываются. Некоторые операторы решили первыми отключить сеть 2G, некоторые - сеть 3G.

По словам Виссе, Telia решила начать с сети 3G, поскольку устройств, работающих только в сети 2G, все еще много, и, таким образом, влияние на клиентов будет больше. Более того, сеть 2G всегда выступала в качестве так называемого безопасного решения на случай, если в сети 3G или 4G возникнут технические проблемы.

Еще более далекое будущее

«Пока еще не принято решение, когда Telia может закрыть свою сеть 2G, или GSM. В настоящее время мы сосредоточены на мероприятиях, связанных с закрытием сети 3G», - добавил Андре Виссе.

«Мы постоянно отслеживаем загруженность и качество нашей сети. В момент перехода мы готовы увеличить пропускную способность сети 2G в случае необходимости. Не стоит опасаться ухудшения качества услуги 2G», - отметил он.

Одно поколение мобильной связи в Эстонии было закрыто еще раньше. С июня 1991 года по декабрь 2000 года работала сеть 1G или NMT, которой управляла предшественница Telia, компания EMT.