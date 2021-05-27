Михаил Ходорковский. ФОТО: OPEN RUSSIA

Общественная организация «Открытая Россия», связанная с Михаилом Ходорковским, прекращает свою деятельность и закрывает отделения в регионах. Это связано с планами властей ужесточить закон о нежелательных организациях, по которому преследовались активисты «Открытой России».

«Не вижу смысла сейчас ложиться под танк»

«Все члены "Открытки" исключены из организации, а их членство аннулировано - во избежание возможного преследования, - говорится в заявлении исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, которое поступило Би-би-си. - Госдума готовится ужесточить статью 284.1 УК РФ, а нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников».

Речь идет о статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России). В феврале этого года суд в Ростове-на-Дону приговорил по этой статье активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко. Она получила условный срок в четыре года.

По мнению Пивоварова, когда будут приняты поправки к закону о нежелательных организациях, на активистов «Открытой России», которая формально к таким организациям не относится, «начнется настоящая охота».

Поправки к закону о нежелательных организациях одобрены Госдумой в первом чтении в мае. Они предусматривают ужесточение наказаний для членов таких организаций. «Мы не можем этого допустить, поэтому заранее ликвидируем организацию», - объяснил Пивоваров.

«Над всеми координаторами и сторонниками будет висеть опасность сесть в тюрьму на шесть лет. Скоро выборы в парламент, региональные выборы: каждого, кто выдвинется - посадили бы, сомнений нет», - отметила в своем телеграм-канале координатор «Открытки» Татьяна Усманова.

Основавший «Открытую Россию» Ходорковский сказал «МБХ медиа», что закон «принимают впрямую против активистов "Открытой России». «Не вижу смысла сейчас ложиться под танк», - прокомментировал он решение о самоликвидации организации.

«Не означает зачистку политического поля»

Политическое поле России не оскудеет из-за прекращения деятельности «Открытой России», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Политическое поле у нас никак не ограничено "Открытой Россией". Наоборот, оно гораздо более богатое и многогранное», - сказал он журналистам.

«Уход чего-то не означает зачистку политического поля», - добавил Песков.

Формально в России много зарегистрированных политических партий, но при этом у всех этих партий есть одна особенность, считает политолог Алексей Макаркин: «Они не претендуют на саму власть, а только на участие в ней. Что касается "Открытой России", то люди, которые туда шли, понимали, что сегодня бороться за власть они не могут. Но для них это было аномалией. И они исходили из того, что сейчас они усилятся, получат опыт, а дальше уже можно будет бороться за власть».

«Я бы не сказал, что "Открытая Россия" играла заметную роль. Как и большинство проектов Ходорковского, она скорее обозначала активность, чем оказывала результативность - и однозначно уступала по резонансности проектам [Алексея] Навального», - полагает политолог Михаил Виноградов.

Как «Открытая Россия» стала нежелательной

В 2015 году в России был принят закон о нежелательных организациях. Из него следует, что таковым могут быть признаны иностранные и международные структуры, «представляющие угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности государства».

Организациям, попавшим под действие этого закона, запрещено открывать свои представительства в России, проводить какие-либо публичные мероприятия, их счета замораживаются, а сотрудников могут привлечь к ответственности.

«Открытая Россия» была учреждена в 2001 году по инициативе опального бизнесмена Ходорковского, который также стал председателем правления организации. Этот пост он покинул по собственному желанию в апреле 2017 года, а уже через несколько дней Генпрокуратура признала нежелательными британские структуры Open Russia Civic Movement и Otkrytaya Rossia.

Первая из них, как объяснял координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, фактически была вымышленной - она никогда не существовала в британских реестрах, а ее название было взято из устава «Открытой России», переведенного на английский язык. Другая компания - Otkrytaya Rossia, как настаивало руководство «Открытой России», никак не была связана с российским движением, которое было учреждено гражданами России на территории России.

Однако это не помешало российским властям начать составлять административные протоколы по обвинению в осуществлении деятельности нежелательной организации (20.33 КоАП) против активистов «Открытой России». Если человек дважды в течение года привлекался к административной ответственности по этой статье, против него может быть возбуждено уже уголовное дело (284.1 УК РФ). Наказание в таком случае предусматривает до шести лет лишения свободы.

Первое уголовное дело об участии в деятельности нежелательной организации было возбуждено в январе 2019 года против ростовской активистки Анастасии Шевченко. Основанием для этого послужило то, что она привлекалась к административной ответственности за участие в собраниях и митингах. В феврале 2021 года ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

В марте 2019 года движение «Открытая Россия» уже заявляло о ликвидации и создании общественной организации с тем же названием. Активисты пытались официально зарегистрировать организацию в минюсте, но добиться этого им не удалось.

Как хотят ужесточить закон

Сейчас Госдума рассматривает поправки к закону о нежелательных организациях, которые были внесены 4 мая. 18 мая они уже были одобрены в первом чтении.

Поправки предполагают, что уголовная ответственность за участие в работе нежелательной организации наступит уже после первого привлечения по административной статье, а не второго, как это установлено сейчас. В этом случае человеку будет грозить от одного до четырех лет лишения свободы.

При этом за руководство нежелательной организацией будут сразу возбуждать уголовное дело. Наказание в этом случае составит до шести лет колонии.

Кроме того, Генпрокуратура сможет признавать нежелательными любые компании по всему миру, которые проводят для уже признанных нежелательными организаций финансовые или любые другие операции с имуществом. Таким образом, ответственность будет грозить за сотрудничество и с этими компаниями.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала случаи, когда россияне за рубежом посещали тренинги нежелательных в России организаций, в том числе по влиянию на избирательные кампании, организации несанкционированных акций и пропаганде наркотиков.