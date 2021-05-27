Пропал 56-летний Андрей: последний раз его видели в Нарве
Полиция просит содействия в установлении местонахождения 56-летнего Андрея, которого, по имеющимся данным, последний раз видели неделю назад в Нарве.
Полиция просит содействия в установлении местонахождения 56-летнего Андрея, которого, по имеющимся данным, последний раз видели неделю назад в Нарве.
26 мая полиция получила сообщение, что близкие в течение недели не могут связаться с 56-летним Андреем. Последний раз родственники видели его 21 мая, когда он гостил у сестры в Йыхви. После отъезда до Андрея невозможно было дозвониться, кроме того, неизвестно, где он может находиться.
Полиция проверила больницы и учреждения заключения, туда пропавший не попадал. В то же время были проверены различные места в Йыхви и Нарве, но безрезультатно.
В ходе расследования полиция вышла на знакомого Андрея, который 22 мая проводил вместе с ним время в Нарве. В настоящий момент это последняя зацепка, сбор информации о возможном местонахождении пропавшего продолжается.
Приметы Андрея: около 190 см, худощавое телосложение. К сожалению, точно неизвестно, какая одежда могла быть на нем. Предположительно, Андрей был одет в джинсы, рубашку, пиджак и кепку.
Всех, кто видел объявленного в розыск мужчину в течение последней недели или знает, где он может находиться, полиция просит звонить по телефону 112.