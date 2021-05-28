У жителей одного дома в Каламая возникла проблема с пожилой женщиной, которая кормит голубей из окна своей расположенной на первом этаже квартиры. Судя по публикации в Facebook, квартирное товарищество хочет, чтобы любительница голубей за это если не поплатилась, то хотя бы заплатила. Но имеет ли право КТ, которое более двух лет пыталось как-то разрулить ситуацию, наложить на старую женщину, кормящую голубей, ежемесячный штраф? Вопросом занимался портал Elu24.

Для подписчиков Для подписчиков

Сандра Йыгева, сфера деятельности которой искусство, и в частности, кинематограф, переехала в тот дом в феврале. А 23 мая она разместила в своем личном аккаунте в Facebook сообщение, в котором кратко описала собрание квартирного товарищества в своем новом доме.

«Так как это обычный для Каламая, еще не реновированный деревянный дом царского времени, то все вопросы повестки дня и стоящие за ними проблемы вполне ожидаемы. За исключением одного», - написала Йыгева.