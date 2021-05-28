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Любовь и голуби ⟩ Штраф двадцать пять евро в месяц за кормление голубей из окна: законно ли это?
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Голуби ждут корма уже в полпятого утра.
У жителей одного дома в Каламая возникла проблема с пожилой женщиной, которая кормит голубей из окна своей расположенной на первом этаже квартиры. Судя по публикации в Facebook, квартирное товарищество хочет, чтобы любительница голубей за это если не поплатилась, то хотя бы заплатила. Но имеет ли право КТ, которое более двух лет пыталось как-то разрулить ситуацию, наложить на старую женщину, кормящую голубей, ежемесячный штраф? Вопросом занимался портал Elu24.
Сандра Йыгева, сфера деятельности которой искусство, и в частности, кинематограф, переехала в тот дом в феврале. А 23 мая она разместила в своем личном аккаунте в Facebook сообщение, в котором кратко описала собрание квартирного товарищества в своем новом доме.