У жителей одного дома в Каламая возникла проблема с пожилой женщиной, которая кормит голубей из окна своей расположенной на первом этаже квартиры. Судя по публикации в Facebook, квартирное товарищество хочет, чтобы любительница голубей за это если не поплатилась, то хотя бы заплатила. Но имеет ли право КТ, которое более двух лет пыталось как-то разрулить ситуацию, наложить на старую женщину, кормящую голубей, ежемесячный штраф? Вопросом занимался портал Elu24.