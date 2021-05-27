Марина Кальюранд: платные COVID-тесты перед поездками - это дискриминация

Поскольку Европейский союз выделил деньги на тестирование, то, по мнению Кальюранд, решение за правительством - Эстонии, которое до сих пор его не приняло. Сам по себе сертификат COVID-19 Кальюранд дискриминирующим не считает.

По словам Кальюранд, сертификат COVID-19 не дискриминирует людей, а облегчает пересечение границы в ЕС. «Вместо нынешнего порядка, когда разные страны требуют разные документы, в будущем будет достаточно одного сертификата COVID-19», - сказала она.

Однако оплату тестов на COVID-19 перед поездкой она считает дискриминационной. «Для многих цены в 60-80 евро слишком высоки. Тесты должны быть бесплатными или по символической цене - тогда те, кому предстоит пройти тест перед поездкой, не окажутся в худшем положении. ЕС выделил на это деньги, решение - за правительством Эстонии», - сказала Кальюранд.

Позитивные возможности сертификата, действующего в масштабах всего ЕС, видит и гендиректор генерального директората по транспорту и мобильности Еврокомиссии Хенрик Хололей. «С сертификатом COVID-19 ЕС делает большой шаг в сторону облегчения путешествий. Надеюсь, что до конца июля сертификат станет европейским, то есть его признают и станут выдавать все государства-члены. Следующим шагом будет обсуждение открытия границ с третьими странами, прежде всего с США».

По словам генсекретаря Союза турффирм Марианн Лугус, высшим приоритетом для туристических компаний является обеспечение безопасного и качественного обслуживания. «Для туристических компаний важнее всего, чтобы в странах действовали общие правила, а требования не увеличивали административную нагрузку, а делали движение более плавным», - сказала она.

Таллиннский аэропорт тоже ждет, чтобы ездить стало проще и безопаснее с точки зрения здоровья. «Таллиннский аэропорт готовится к введению европейского сертификата COVID-19. Это упростит жизнь пассажиров и работу персонала аэропорта и как мы надеемся, приведет к увеличению количества пассажиров и рейсов», - сказал директор аэропорта по сбыту Ээро Пяргмяэ.

Модерировавший дискуссию журналист Неэме Рауд подвел итоги вебинара: «Я ждал ответов на очень конкретные вопросы по условиям поездок, по ситуации в Таллиннском аэропорту, и я в ходе обсуждения их получил».