Чт, 27.05.2021
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Результаты проб воды на пляжах пока соответствуют нормам

Pärnu rand. Foto on illustreeriv. ФОТО: Mailiis Ollino/

По данным Департамента здоровья, результаты проб воды, взятой на пляжах Эстонии, до сих пор были хорошими и соответствовали требованиям, пишет Postimees.

Департамент здоровья начал оценку качества воды для купания, однако результаты всех анализов еще не получены. С результатами уже проведенных анализов можно ознакомиться на сайте ведомства.

Официальный купальный сезон длится с 1 июня по 31 августа. Этим летом почти 100 спасателей охранного предприятия G4S помогут следить за безопасностью отдыхающих на 18 пляжах по всей Эстонии.

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