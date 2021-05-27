Результаты проб воды на пляжах пока соответствуют нормам
По данным Департамента здоровья, результаты проб воды, взятой на пляжах Эстонии, до сих пор были хорошими и соответствовали требованиям, пишет Postimees.
По данным Департамента здоровья, результаты проб воды, взятой на пляжах Эстонии, до сих пор были хорошими и соответствовали требованиям, пишет Postimees.
Департамент здоровья начал оценку качества воды для купания, однако результаты всех анализов еще не получены. С результатами уже проведенных анализов можно ознакомиться на сайте ведомства.
Официальный купальный сезон длится с 1 июня по 31 августа. Этим летом почти 100 спасателей охранного предприятия G4S помогут следить за безопасностью отдыхающих на 18 пляжах по всей Эстонии.