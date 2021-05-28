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В Эстонии общеевропейский паспорт вакцинации заработает к середине июня

Паспорт вакцинации. Фото иллюстративное. ФОТО: SOEREN STACHE/AFP

Создаваемый в ЕС паспорт вакцинации должен быть запущен в первой половине июня, и Эстония станет одной из первых стран, которые присоединятся к этой системе, пишет rus.err.ee.

"В первой половине июня в Эстонии и ряде других стран Европейского союза будут готовы три составленные по единому стандарту справки о COVID-19, действующие по всему ЕС: об иммунизации, отрицательном результате теста и перенесенном заболевании", - сообщила советник Министерства социальных дел Аурора Урсула Йоала.

Она подчеркнула, что речь идет о трех отдельных сертификатах, действительность которых будет подтверждаться при помощи считываемого со справки QR-кода.

Справку об иммунизации можно будет оформить по данным последнего уведомления об иммунизации после каждой дозы вакцины, а справку о перенесенном заражении COVID-19 - с 11-го дня после сдачи положительного ПЦР-теста.

Справку об отрицательном результате теста можно создать в период до 14 дней после сдачи негативного теста, но стоит учитывать, что при поездках в основном требуется, чтобы тест был сдан непосредственно перед путешествием. 

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