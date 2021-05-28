ДТП во время обучения: инструктор врезался в ученика

В 18.03 в Пярну у дома на улице Рохелине, 26 во время учебной поездки ехавший на мопеде HONDA NSC 50WH 14-летний подросток резко затормозил и 51-летний инструктор на автомобиле Toyota Auris врезался в него сзади, сообщает Департамент полиции и погранохраны.