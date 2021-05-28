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ДТП во время обучения: инструктор врезался в ученика

Скорая помощь Пярнуской больницы. ФОТО: Mailiis Ollino

В четверг, 27 мая, вечером в результате ДТП во время учебной поездки на мопеде пострадал подросток.

В 18.03 в Пярну у дома на улице Рохелине, 26 во время учебной поездки ехавший на мопеде HONDA NSC 50WH 14-летний подросток резко затормозил и 51-летний инструктор на автомобиле Toyota Auris врезался в него сзади, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Водителя мопеда доставили в Пярнускую больницу.

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