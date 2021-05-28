Фото и видео ⟩ «Белорусский народ станет свободным»: Светлана Тихановская приехала в Эстонию

Светлана Тихановская начала свой визит в Эстонию с посещения Кадриорга, где встретилась с президентом Керсти Кальюлайд и затем приняла участие в совместной пресс-конференции с главой эстонского государства.

«От Таллина до Минска 800 километров. Это немного, но на самом деле народ Белоруссии все же намного ближе к нашим людям. Мы на вашей стороне и мы делаем все возможное, чтобы народ Белоруссии мог свободно выбирать свой путь, - сказала президент Кальюлайд после встречи с Тихановской. Она также еще раз подчеркнула в своем выступлении, что путь и политика, которые выбирает народ Белорусии, является их собственным решением. «Каждый народ должен иметь право выбирать свой собственный путь», - отметила Кальюлайд.

Оглядываясь на прошлый год, президент Кальюлайд отметила, что на международном уровне происходящее в Белоруссии «снова на карте». «Несколько лет назад здесь в европейских столицах было легко игнорировать наличие этого режима, не заниматься им. Сегодня это уже не так, ни у кого нет иллюзий, народ Белоруссии уже этого добился», - сказала президент, добавив, что, конечно, все хотели бы быстрых изменений, поскольку террор, в условиях которого люди Белоруссии живут каждый день, где ценой свободы слова может быть свобода или жизнь, невообразим, жесток и человеконенавистнический.

Глава ЭР подчеркнула необходимость разработать следующий пакет санкций Евросоюза, чтобы предпринятые шаги наносили как можно больший ущерб денежному потоку режима. «Также на сегодняшней встрече мы получили подтверждение, что сильные и эффективные санкции отвечают интересам белорусского народа и их ждут. Конечно, это коснется и жителей Белоруссии, в том числе европейских компаний и их бизнеса, но это небольшая цена по сравнению с тем, что белорусам уже пришлось заплатить к сегодняшнему дню», - сказала президент Кальюлайд.

На встрече обсуждались и другие возможности давления на нынешний белорусский режим. Эстония как член Совета Безопасности ООН уже дважды поднимала этот вопрос в Совете Безопасности. «С завтрашнего дня мы будем председательствовать за самым важным столом переговоров в мире, и я обещаю, что мы будем готовы быстро отреагировать, если это необходимо, и держать вопрос Белоруссии в центре внимания», - заявила президент Кальюлайд на пресс-конференции.

В своем заявлении президент республики также потребовал освобождения всех политических заключенных и призвал власти Белоруссии положить конец террору против своего народа. «Прекратите пытки! Они все равно когда-нибудь закончатся, и белорусский народ станет свободным. Все ваши действия запомнятся. На самом деле за каждой маской скрывается лицо, за каждой командой стоит кто-то, кто эту команду отдал. И все они должны однажды нести ответственность за свои действия. Это наша общая забота и ответственность, это наш долг», - сказала президент Кальюлайд.

Светлана Тихановская поблагодарила Эстонию за поддержку. «Я уверена, что Эстония делает все, что может», - отметила она.

Лидер белорусской оппозиции также выразила надежду, что четвертый пакет санкций, который готовится в связи с угоном самолета Ryanair, будет гораздо сильнее и окажет влияние на режим.

В течение дня Светлана Тихановская встретится также со спикером Рийгикогу Юри Ратасом, министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, председателем комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоном и членом парламента Урмасом Рейнсалу.