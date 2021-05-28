Прямая трансляция и фото ⟩ Светлана Тихановская в Эстонии: лидер белорусской оппозиции и Кальюлайд дадут пресс-конференцию

Об этом BNS сообщила канцелярия президента Эстонии, отметив, что Светлана Тихановская начнет свой визит в Эстонию с посещения Кадриорга, где встретится с президентом Керсти Кальюлайд и затем примет участие в совместной пресс-конференции с главой эстонского государства.