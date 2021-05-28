Фото и видео ⟩ Суд оправдал обвиняемого в семейном насилии экс-министра Марти Куузика

Суд над Куузиком, пробывшим в должности министра внешней торговли и инфотехнологии менее двух дней, в интересах защиты частной жизни предполагаемой пострадавшей стороны, проходил за закрытыми дверями и по этой причине информации о ходе процесса общественность не получает.

По имеющимся у BNS данным, прокурор Сирье Мерило в ходе состоявшихся в марте этого года прений потребовала признать Куузика виновным в применении физического насилия и приговорить его к условному лишению свободы. Защитники Куузика — Кюллике Намм и Кристийна Леэ настаивали на полной невиновности своего подзащитного.

Уголовное дело с целью расследования заявлений в средствах массовой информации о домашнем насилии со стороны Куузика было возбуждено 29 апреля 2019 года.

Суд рассматривает уголовное дело Куузика в рамках общего производства, но на предварительном слушании, состоявшемся в октябре прошлого года, суд объявил его закрытым по просьбе бывшей жены Марти Куузика, Карин Куузик.

В то же время Карин Куузик ранее заявляла, что не считает себя жертвой, и отрицала предполагаемое насилие в отношении нее.