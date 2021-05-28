Правительство утвердило отмену налоговой льготы по жилищному кредиту

Аргумент правительства состоит в том, что налоговая льгота, созданная 25 лет назад, больше не выполняет свою задачу - облегчение получения жилищных кредитов и покупку нового жилья, сообщает rus.err.ee.

Если в 1997 году средняя процентная ставка по жилищному кредиту составляла 12–13%, то в марте этого года, по данным Банка Эстонии, она составляла 2,17%.

"Если посмотреть сейчас на рынок жилья, то, вероятно, нет проблем с тем, что жилищные кредиты очень большие или с тем, что жилье не покупается. Кредитный рынок тогда работал не так хорошо, как сейчас, и в таком виде налоговые льготы не нужны", - пояснила премьер-министр Кая Каллас.