Фото ⟩ В результате пожара в доме погиб пожилой мужчина

В пятницу, 28 мая в 7:59 Центру тревоги сообщили, что в деревне Эску волости Пыльтсамаа за ночь сгорел дом, от которого остался только дымоход. До спасателей дошла информация, что в доме жил пожилой мужчина. В 9:34 среди обломков было найдено тело, предполагается, что это живший в доме 86-летний мужчина.