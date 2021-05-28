Microsoft сообщила о новой атаке российских хакеров на 150 правительственных учреждений

На этой неделе компания Microsoft зафиксировала массированную хакерскую атаку на американские и иностранные правительственные учреждения и аналитические центры с использованием фишинга. Как сообщил в своем блоге вице-президент компании Том Берт, за ней стоят российские хакеры, связанные с атакой на компанию SolarWinds. На этой неделе их усилия были нацелены на около 3000 учетных записей электронной почты в более чем 150 различных организациях не менее чем в 24 странах мира, пишет Newsru.