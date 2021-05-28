"Белавиа" приостановила авиасообщение с Таллинном до конца лета

Как сообщает "Белавиа", решение мотивировано действиями властей Эстонии. "Белавиа вынуждена отменить рейсы с 28 мая по 28 августа. Такое решение было принято в связи с запретом на полеты, введенным властями Эстонии", - пишет "Белавиа".

"Приносим извинения пассажирам за неудобства, причиненные авиакомпанией. Напоминаем, что в течение 12 месяцев после покупки билета вы можете изменить дату вылета или подать заявку на возврат в авиакомпанию", - написала "Белавиа" клиентам, которых коснулось закрытие маршрута.

В четверг вечером правительство Эстонии объявило о своем решении запретить белорусским авиалиниям или самолетам, вылетающим из страны, приземляться на территории Эстонии, взлетать отсюда или летать над воздушным пространством Эстонии.