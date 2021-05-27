Фото ⟩ Знакомьтесь: самый дорогой и самый дешевый из продающихся в Эстонии домов

Самый дешевый и самый дорогой дома в Эстонии расположены на расстоянии немногим более двухсот километров друг от друга. Это совершенно разные объекты недвижимости: чтобы купить один из них, потребуется огромный банковский кредит, зато собрать деньги на второй не составит особого труда.

Особняк на Тоомпеа. ФОТО: KV.EE

Это представительный дворянский дом, построенный на рубеже XVII и XVIII веков рядом со зданием Рийгикогу на Тоомпеа. Здание было полностью отреставрировано, и все его архитектурные и исторически ценные детали были бережно сохранены.

Деревянный дом в Валга. ФОТО: KV.EE