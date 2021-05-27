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Фото ⟩ Знакомьтесь: самый дорогой и самый дешевый из продающихся в Эстонии домов

Самый дорогой дом из продающихся в Эстонии. ФОТО: KV.EE

Самый дорогой и самый дешевый дома в Эстонии отличаются друг от друга, как день и ночь, пишет Kodustiil.

Самый дешевый и самый дорогой дома в Эстонии расположены на расстоянии немногим более двухсот километров друг от друга. Это совершенно разные объекты недвижимости: чтобы купить один из них, потребуется огромный банковский кредит, зато собрать деньги на второй не составит особого труда. 

Самый дорогой: особняк на Тоомпеа, цена - 7 млн евро

Особняк на Тоомпеа. ФОТО: KV.EE

Это представительный дворянский дом, построенный на рубеже XVII и XVIII веков рядом со зданием Рийгикогу на Тоомпеа. Здание было полностью отреставрировано, и все его архитектурные и исторически ценные детали были бережно сохранены.

Самый дешевый: в сущности, бревна на вывоз, Валга, цена - 1300 евро

Деревянный дом в Валга. ФОТО: KV.EE

Бревенчатое строение 1950 года постройки площадью 18,7 м2 предназначено не для жилья, а для вывоза с участка и использования не по назначению. При этом состояние дома в объявлении оценивается как среднее. Не дороговато ли просят? 

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