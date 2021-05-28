Экономист SEB: возможно, мы на пороге важнейших изменений в экономике за последние десять лет
В начале этого года я постепенно начал намекать на то, что инфляция скоро даст о себе знать. После кризиса здравоохранения были предприняты попытки сдержать совокупный спрос, который теперь только и ждет, чтобы вырваться на волю. Образно говоря, все сразу хотят что-то купить, но предложение не поспевает — в результате цена на это что-то растет. Этому, вероятно, учат еще на второй лекции по микроэкономике, а сметливый крестьянин это и так знает.