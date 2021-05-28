Пт, 28.05.2021
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Таллиннский общественный транспорт переходит на летний график

Трамваи TLT. ФОТО: Jaanus Lensment / Postimees

Общественный транспорт столицы переходит 1 июня на летний режим работы. Изменятся графики всех трамвайных и троллейбусных, а также многих автобусных линий.

Расположенная в Ласнамяэ на улице Маяка автобусная остановка «Паэ» в направлении центра города будет переименована в «Маяка пыйк».

Подробная информация об графиках, маршрутах и остановках общественного транспорта тут.

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