Фото и видео ⟩ В Таллинне полицейский автобус столкнулся с двумя автомобилями: пострадали четыре человека
В Таллинне в результате ДТП с полицейским автобусом пострадали четыре человека.
В Таллинне в результате ДТП с полицейским автобусом пострадали четыре человека.
В 11:47 поступила информация о ДТП на перекрестке улиц Сыле и Кольде-пуйестеэ. По предварительным данным, столкнулись полицейский автобус Volkswagen, который ехал с сиреной и проблесковыми огнями, и джип Land Rover Discovery и легковой автомобиль Ford Focus.
В результате ДТП полицейский автобус въехал в фонарь. На данный момент известно о четырех пострадавших, один из них полицейский. Скорая помощь доставила водителя Ford в больницу, другим пострадавшим оказали первую помощь на месте.
Детали ДТП выясняются.