Фото и видео ⟩ В Таллинне полицейский автобус столкнулся с двумя автомобилями: пострадали четыре человека

В 11:47 поступила информация о ДТП на перекрестке улиц Сыле и Кольде-пуйестеэ. По предварительным данным, столкнулись полицейский автобус Volkswagen, который ехал с сиреной и проблесковыми огнями, и джип Land Rover Discovery и легковой автомобиль Ford Focus.