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  • В Таллинне полицейский автобус столкнулся с двумя автомобилями: пострадали четыре человека

Фото и видео ⟩ В Таллинне полицейский автобус столкнулся с двумя автомобилями: пострадали четыре человека

В Таллинне в результате ДТП с полицейским автобусом пострадали четыре человека.

В 11:47 поступила информация о ДТП на перекрестке улиц Сыле и Кольде-пуйестеэ. По предварительным данным, столкнулись полицейский автобус Volkswagen, который ехал с сиреной и проблесковыми огнями, и джип Land Rover Discovery и легковой автомобиль Ford Focus.

В результате ДТП полицейский автобус въехал в фонарь. На данный момент известно о четырех пострадавших, один из них полицейский. Скорая помощь доставила водителя Ford в больницу, другим пострадавшим оказали первую помощь на месте. 

Детали ДТП выясняются.

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