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  • Узнаете их? Нарвская полиция разыскивает совершивших кражу

Узнаете их? Нарвская полиция разыскивает совершивших кражу

ФОТО: Коллаж

В субботу, 8 мая полиция возбудила уголовное дело по случаю кражи автомобильных фар. 

На улице 26 июля в Нарве в промежутке между 7 и 8 мая у припаркованного автомобиля украли фары. Следователь Нарвского полицейского участка Александр Корнеев просит всех, кто стал свидетелем инцидента или узнает молодых людей на фото, сообщить об этом по телефону 3576147 или написать на э-почту aleksandr.kornejev@politsei.ee.

Снимок камеры наблюдения ФОТО: Narva politseijaoskond
Снимок камеры наблюдения ФОТО: Narva politseijaoskond

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