Узнаете их? Нарвская полиция разыскивает совершивших кражу

На улице 26 июля в Нарве в промежутке между 7 и 8 мая у припаркованного автомобиля украли фары. Следователь Нарвского полицейского участка Александр Корнеев просит всех, кто стал свидетелем инцидента или узнает молодых людей на фото, сообщить об этом по телефону 3576147 или написать на э-почту aleksandr.kornejev@politsei.ee.