В Нарве задержан грузовик: внутри в тайниках были найдены экстази и кокаин

Руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юузе сказал, что схема перевозки наркотиков была хорошо спланирована. «Благодаря работе Идаской префектуры и центральной криминальной полиции, удалось собрать достаточное количество доказательств и после этого уже задержать в Нарве грузовик, в отношении которого было подозрение о перевозке наркотиков», - сказал Юузе.

«При ближайшем рассмотрении было установлено, что в грузовик были встроены тайники, из которых вытащили 5 кг кокаина и более 7,5 кг таблеток экстази», - добавил он.

Обнаруженные вещества. ФОТО: Politsei

В качестве подозреваемых в совершении преступления полиция задержала 37-летнего, 43-летнего и 22-летнего мужчин, которые являются жителями Ида-Вирумаа. «43-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был освобожден из тюрьмы осенью 2018 года. Мужчина в настоящее время находится на испытательном сроке, - заявила прокурор Вируской окружной прокуратуры Мари Луук. - Поскольку в отношении всех троих были основания полагать, что они будут продолжать совершать преступления, находясь на свободе, прокуратура потребовала, чтобы суд арестовал их, и суд удовлетворил это ходатайство».

«Мы видим, как наркопреступники ищут все новые способы и схемы, чтобы их незаконная деятельность была как можно более скрытой и законспирированной. Для полиции это означает непрерывную работу, чтобы опережать преступников хотя бы на шаг. На сбор доказательств уходит немало времени, но примеры таких задержаний подтверждают, что мы находимся на правильном пути и можем пресечь попадание тысяч доз наркотиков на улицы, особенно в руки подростков и молодежи», — сказал Райнет Юузе.