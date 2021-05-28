СМИ: В США ведется расследование по поводу возможного вмешательства Украины в выборы президента
Федеральная прокуратура Нью-Йорка занялась расследованием возможного вмешательства Украины в выборы президента США в 2020 году.
Федеральная прокуратура Нью-Йорка занялась расследованием возможного вмешательства Украины в выборы президента США в 2020 году.
Как пишет "Медуза" со ссылкой на The New York Times, расследование было начато в конце 2020 года, когда время пребывания Дональда Трампа на посту президента уже заканчивалось.
Центральной фигурой обвинения является бывший адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Обвинение изучает его встречу с украинскими чиновниками в 2019 году, которая состоялась во время его поездки в Европу.
По мнению прокуратуры, официальные украинские должностные лица, например, депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач, могли распространять через адвоката заведомо ложную информацию о сопернике Трампа на выборах Джо Байдене.
По информации The New York Times, Джулиани был поставлен об этом в известность разведкой заранее.
Напомним, в данный момент против Джулиани ведется еще одно расследование в связи с контактами с представителями Украины - он подозревается в незаконном лоббировании интересов украинских бизнесменов в Белом доме. Впрочем, The New York Times отмечает, что эти расследования между собой не связаны.