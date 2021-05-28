Прокуратура направила в суд дело по обвинению в коррупции бывших руководящих работников AS Tallinna Linnatransport

В центре уголовного производства находились поставки на закупку использованных автобусов АО AS Tallinna Linnatransport с 2012 до весны 2018 года, когда были задержаны четыре руководящих работника AS Tallinna Linnatransport. Тогдашнего директора службы автобусного движения Андреса Херкеля, руководителя автобусных ремонтных мастерских Ханнеса Эрбсена и заместителя руководителя Яануса Винка обвиняются в нарушении требований проведения государственных поставок в случае особо крупной стоимости поставок. Эрбcен обвиняется и в неоднократном получении взятки. Винк обвиняется в крупном размере и неоднократном получении взятки, также в незаконном обороте боеприпасов, поскольку при обысках у него дома и на месте работы были найдены патроны. Бывшего работника AS Tallinna Linnatransport Тармо Силлайые обвиняют в оказании пособничества получению взятки.

Три предпринимателя и три связанных с ними коммерческих товарищества обвиняются в даче взятки в крупном размере. «Согласно обвинению, Винк обеспечивал определенным коммерческим товариществам преимущество на поставку как использованных автобусов, так и услуг по ремонту и товаров. А именно, имея на своей должности детальный обзор необходимых AS Tallinna Linnatransport запчастей, покрасочных работ и только объявляемых поставок использованных автобусов и прочей техники, до составления условий поставки и объявления извещения о поставке он искал подходящие использованные транспортные средства и организовывал заказ запчастей у определенных коммерческих товариществ. Таким образом была обеспечена регулярная закупка товаров и услуг у этих коммерческих товариществ, также взамен руководитель коммерческих товариществ Каспар Кеэльманн с согласия двух других членов правления и пайщика давал за счёт имущества предприятий Яанусу Винку взятку, в том числе и через принадлежащее последнему коммерческое товарищество», - пояснила руководившая уголовным производством прокурор по особым делам Леэлет Кивиоя.

Установленный в ходе уголовного производства криминальный доход, то есть полученная в качестве взятки сумма оценочно достигает более двух миллионов евро. «В ходе масштабного расследования было проработано много материалов, из которых показалась долгосрочная и продуманная коррупционная деятельность. В ходе производства выяснилось, насколько неполными были бумаги, что упрощало длившееся годами проведение масштабных мошенничеств с поставками. Отсутствие мер контроля внутри учреждения в целом усложняло выяснение размера коррупционной деятельности и причиненного позже учреждению ущерба», - прокомментировала прокурор.

По словам руководителя бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции Атьса Кюбарсеппа, во избежание угрозы коррупции необходимо предпринять в учреждении и предприятии такие меры, которые не будут позволять управлять важными процессами лишь узкому кругу лиц.

«Прежде всего осуществление нечестной деятельности уменьшает создание безопасной среды. Работники или чиновники лишаются возможности осуществить обман при таком распорядке работы, где о происходящем осведомлён более широкий круг лиц. Так же необходима система контроля внутри учреждения, которая может заметить несоответствия и адекватно реагировать на них. Руководителям целесообразно осуществлять дополнительный контроль над поставками и крупными закупками, что поможет предотвратить направление средств учреждения в неправильное место», - сказал Кюбарсепп.

В рамках уголовного производства арестовано большое количество имущества подозреваемых и связанных с ними предприятий, в числе прочего расположенные в Таллинне и Харьюском уезде недвижимость, автомобили, мотоциклы, квадроциклы, лодки и украшения. AS Tallinna Linnatransport подало гражданский иск для возмещения ущерба в размере 1,4 миллиона евро. Прокуратура направила уголовное дело в суд в порядке общего производства. Предварительное заседание суд назначил на 21 июня.