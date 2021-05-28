Прокуратура направила в суд дело по обвинению в коррупции бывших руководящих работников AS Tallinna Linnatransport
Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело бывших руководящих работников AS Tallinna Linnatransport, в котором предъявлено обвинение всего семи физическим и четырем юридическим лицам. Согласно обвинению, чиновники нарушили требования государственных поставок и неоднократно в крупном размере принимали взятки у предприятий, которые поставляли AS Tallinna Linnatransport подержанные автобусы и запчасти, а также предлагали услуги по ремонту.