Картина дня: ненужная AstraZeneca, задержание наркодилера и опасная болезнь рыб

Популярность AstraZeneca в дигирегистратуре оставляет желать лучшего

Вокруг AstraZeneca долго существовали разные мнения: то она подходит всем, то людям за 60 и, наконец, за 50 лет. Конечно, подчеркивается, что и молодые люди, получившие прививку AstraZeneca, не должны беспокоиться. Postimees выяснил в дигирегистратуре, как пошли дела у самой противоречивой вакцины. Читать далее...

Эстония пожертвует большое количество вакцины AstraZeneca другим странам

В Европейском союзе начались дискуссии о безвозмездной передаче вакцин. Векторные вакцины AstraZeneca и Janssen Эстония больше не заказывает. Что будет с большими партиями AstraZeneca, полученными Эстонией? Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 140 жителей Эстонии, трое скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4076 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 140, то есть 3,4% от общего количества. Читать далее...

В Эстонии общеевропейский паспорт вакцинации заработает к середине июня

Создаваемый в ЕС паспорт вакцинации должен быть запущен в первой половине июня, и Эстония станет одной из первых стран, которые присоединятся к этой системе. Читать далее...

Командующий Силами обороны: последние действия России - это приближение к войне

"Все отравления, взрывы, риторика - на мой взгляд, это все - приближение к войне. Необязательно к большой войне, но к вооруженному конфликту", - считает командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем. Читать далее...

В Нарве задержан грузовик: внутри в тайниках были найдены экстази и кокаин

Полиция задержала грузовик с наркотиками и троих мужчин, подозреваемых в обороте наркотиков в крупном размере. Руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юузе сказал, что схема перевозки наркотиков была хорошо спланирована. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 В Таллинне полицейский автобус столкнулся с двумя автомобилями: пострадали четыре человека

В Таллинне в результате ДТП с полицейским автобусом пострадали четыре человека. В 11:47 поступила информация о ДТП на перекрестке улиц Сыле и Кольде-пуйестеэ. Столкнулись полицейский автобус Volkswagen, который ехал с сиреной и проблесковыми огнями на вызов с высоким приоритетом, и джип Land Rover Discovery и легковой автомобиль Ford Focus. Читать далее...

Керсти Кальюлайд извинилась перед Марти Куузиком

Президент Керсти Кальюлайд, вышедшая из зала Рийгикогу на время присяги Марти Куузика, который был назначен министром, но обвинялся в домашнем насилии, в пятницу принесла извинения оправданному Куузику. Читать далее...

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 〉 Штраф двадцать пять евро в месяц за кормление голубей из окна: законно ли это?

У жителей одного дома в Каламая возникла проблема с пожилой женщиной, которая кормит голубей из окна своей расположенной на первом этаже квартиры. Судя по публикации в Facebook, квартирное товарищество хочет, чтобы любительница голубей за это если не поплатилась, то хотя бы заплатила. Читать далее...