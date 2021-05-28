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Картина дня: ненужная AstraZeneca, задержание наркодилера и опасная болезнь рыб

Kiik lasi end neljapäeval vaktsineerida ФОТО: Kuvatõmmis videost

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 мая.

Популярность AstraZeneca в дигирегистратуре оставляет желать лучшего

Вокруг AstraZeneca долго существовали разные мнения: то она подходит всем, то людям за 60 и, наконец, за 50 лет. Конечно, подчеркивается, что и молодые люди, получившие прививку AstraZeneca, не должны беспокоиться. Postimees выяснил в дигирегистратуре, как пошли дела у самой противоречивой вакцины. Читать далее...

Эстония пожертвует большое количество вакцины AstraZeneca другим странам

В Европейском союзе начались дискуссии о безвозмездной передаче вакцин. Векторные вакцины AstraZeneca и Janssen Эстония больше не заказывает. Что будет с большими партиями AstraZeneca, полученными Эстонией? Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 140 жителей Эстонии, трое скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4076 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 140, то есть 3,4% от общего количества. Читать далее...

В Эстонии общеевропейский паспорт вакцинации заработает к середине июня

Создаваемый в ЕС паспорт вакцинации должен быть запущен в первой половине июня, и Эстония станет одной из первых стран, которые присоединятся к этой системе. Читать далее...

Командующий Силами обороны: последние действия России - это приближение к войне

"Все отравления, взрывы, риторика - на мой взгляд, это все - приближение к войне. Необязательно к большой войне, но к вооруженному конфликту", - считает командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем. Читать далее...

В Нарве задержан грузовик: внутри в тайниках были найдены экстази и кокаин

Полиция задержала грузовик с наркотиками и троих мужчин, подозреваемых в обороте наркотиков в крупном размере. Руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юузе сказал, что схема перевозки наркотиков была хорошо спланирована. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 В Таллинне полицейский автобус столкнулся с двумя автомобилями: пострадали четыре человека

В Таллинне в результате ДТП с полицейским автобусом пострадали четыре человека. В 11:47 поступила информация о ДТП на перекрестке улиц Сыле и Кольде-пуйестеэ. Столкнулись полицейский автобус Volkswagen, который ехал с сиреной и проблесковыми огнями на вызов с высоким приоритетом, и джип Land Rover Discovery и легковой автомобиль Ford Focus. Читать далее...

Керсти Кальюлайд извинилась перед Марти Куузиком

Президент Керсти Кальюлайд, вышедшая из зала Рийгикогу на время присяги Марти Куузика, который был назначен министром, но обвинялся в домашнем насилии, в пятницу принесла извинения оправданному Куузику. Читать далее...

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 〉 Штраф двадцать пять евро в месяц за кормление голубей из окна: законно ли это?

У жителей одного дома в Каламая возникла проблема с пожилой женщиной, которая кормит голубей из окна своей расположенной на первом этаже квартиры. Судя по публикации в Facebook, квартирное товарищество хочет, чтобы любительница голубей за это если не поплатилась, то хотя бы заплатила. Читать далее...

Таллинн строится: Маакри, начало - зверское убийство, пожары и снос старых домов

Пожалуй, улицу Маакри можно считать чемпионкой по количеству на ней в последние годы стройплощадок. А если добавить сюда еще и тушение пожаров, и работы по сносу амортизированных и малоценных строений, то список станет еще длиннее. Читать далее...

Правительство утвердило отмену налоговой льготы по жилищному кредиту

В следующем году проценты по жилищным кредитам будут в последний раз освобождены от налогов, решило правительство. Аргумент правительства состоит в том, что налоговая льгота, созданная 25 лет назад, больше не выполняет свою задачу - облегчение получения жилищных кредитов и покупку нового жилья. Читать далее...

Инцидент в Таллинне: что делать, если заведение общественного питания просит клиента заплатить пробковый сбор?

В Департамент защиты прав потребителей и технического надзора обратился потребитель в связи со случаем, когда предприятие общественного питания в Таллинне добавило к счету пробковый сбор, т.е. плату за открытие бутылки. Читать далее...

Lux Express возобновляет регулярные автобусные рейсы в Санкт-Петербург

С 9 июня предприятие Lux Express вновь запустит автобусное сообщение по маршруту Таллинн - Санкт-Петербург: автобусы будут отправляться из обоих городов четыре раза в неделю. Об этом говорится в пресс-сообщении предприятия. Читать далее...

Авиакомпании начали отменять рейсы в Москву из Европы. Что происходит?

Авиакомпании Air France и Austrian Airlines отменили рейсы в Москву из-за запретов на полеты над территорией Беларуси. В четверг были отменены рейсы из Вены и Парижа в Москву, в пятницу - из Москвы в Вильнюс. Читать далее...

Новые санкции против Минска? О чем договорились министры стран ЕС

Каким способом Евросоюз может оказать на нынешнее белорусское руководство максимальное давление? В четверг, 27 мая, в Лиссабоне ответ на этот вопрос пытались найти главы МИД стран-членов ЕС. Читать далее...

Эстонии угрожает распространяющаяся в Дании и Финляндии болезнь рыб

В странах Северной Европы был диагностирован инфекционный некроз гемопоэтической ткани рыб (IHN), который не поддается лечению. В связи с риском распространения болезни Департамент сельского хозяйства и продовольствия рекомендует рыбоводам убедиться в том, что закупаемые ими на фермах икра и живая рыба не были заражены. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В ходе работ на месте снесенного ресторана найдены останки гигантских доисторических рыб

Когда этой весной началось строительство на месте бывшего ресторана Kasekese, там была вырыта глубокая яма, в которой обнаружились несколько более необычные слои глины, нежели привычный для Тартумаа красный песчаник. Под ними же были найдены обнаружили окаменелости панцирных рыб возрастом 380 миллионов лет. Читать далее...

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