Картина дня: ненужная AstraZeneca, задержание наркодилера и опасная болезнь рыб
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 мая.
Вокруг AstraZeneca долго существовали разные мнения: то она подходит всем, то людям за 60 и, наконец, за 50 лет. Конечно, подчеркивается, что и молодые люди, получившие прививку AstraZeneca, не должны беспокоиться. Postimees выяснил в дигирегистратуре, как пошли дела у самой противоречивой вакцины. Читать далее...
В Европейском союзе начались дискуссии о безвозмездной передаче вакцин. Векторные вакцины AstraZeneca и Janssen Эстония больше не заказывает. Что будет с большими партиями AstraZeneca, полученными Эстонией? Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4076 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 140, то есть 3,4% от общего количества. Читать далее...
Создаваемый в ЕС паспорт вакцинации должен быть запущен в первой половине июня, и Эстония станет одной из первых стран, которые присоединятся к этой системе. Читать далее...
"Все отравления, взрывы, риторика - на мой взгляд, это все - приближение к войне. Необязательно к большой войне, но к вооруженному конфликту", - считает командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем. Читать далее...
Полиция задержала грузовик с наркотиками и троих мужчин, подозреваемых в обороте наркотиков в крупном размере. Руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юузе сказал, что схема перевозки наркотиков была хорошо спланирована. Читать далее...
В Таллинне в результате ДТП с полицейским автобусом пострадали четыре человека. В 11:47 поступила информация о ДТП на перекрестке улиц Сыле и Кольде-пуйестеэ. Столкнулись полицейский автобус Volkswagen, который ехал с сиреной и проблесковыми огнями на вызов с высоким приоритетом, и джип Land Rover Discovery и легковой автомобиль Ford Focus. Читать далее...
Президент Керсти Кальюлайд, вышедшая из зала Рийгикогу на время присяги Марти Куузика, который был назначен министром, но обвинялся в домашнем насилии, в пятницу принесла извинения оправданному Куузику. Читать далее...
У жителей одного дома в Каламая возникла проблема с пожилой женщиной, которая кормит голубей из окна своей расположенной на первом этаже квартиры. Судя по публикации в Facebook, квартирное товарищество хочет, чтобы любительница голубей за это если не поплатилась, то хотя бы заплатила. Читать далее...
Пожалуй, улицу Маакри можно считать чемпионкой по количеству на ней в последние годы стройплощадок. А если добавить сюда еще и тушение пожаров, и работы по сносу амортизированных и малоценных строений, то список станет еще длиннее. Читать далее...
В следующем году проценты по жилищным кредитам будут в последний раз освобождены от налогов, решило правительство. Аргумент правительства состоит в том, что налоговая льгота, созданная 25 лет назад, больше не выполняет свою задачу - облегчение получения жилищных кредитов и покупку нового жилья. Читать далее...
В Департамент защиты прав потребителей и технического надзора обратился потребитель в связи со случаем, когда предприятие общественного питания в Таллинне добавило к счету пробковый сбор, т.е. плату за открытие бутылки. Читать далее...
С 9 июня предприятие Lux Express вновь запустит автобусное сообщение по маршруту Таллинн - Санкт-Петербург: автобусы будут отправляться из обоих городов четыре раза в неделю. Об этом говорится в пресс-сообщении предприятия. Читать далее...
Авиакомпании Air France и Austrian Airlines отменили рейсы в Москву из-за запретов на полеты над территорией Беларуси. В четверг были отменены рейсы из Вены и Парижа в Москву, в пятницу - из Москвы в Вильнюс. Читать далее...
Каким способом Евросоюз может оказать на нынешнее белорусское руководство максимальное давление? В четверг, 27 мая, в Лиссабоне ответ на этот вопрос пытались найти главы МИД стран-членов ЕС. Читать далее...
В странах Северной Европы был диагностирован инфекционный некроз гемопоэтической ткани рыб (IHN), который не поддается лечению. В связи с риском распространения болезни Департамент сельского хозяйства и продовольствия рекомендует рыбоводам убедиться в том, что закупаемые ими на фермах икра и живая рыба не были заражены. Читать далее...
Когда этой весной началось строительство на месте бывшего ресторана Kasekese, там была вырыта глубокая яма, в которой обнаружились несколько более необычные слои глины, нежели привычный для Тартумаа красный песчаник. Под ними же были найдены обнаружили окаменелости панцирных рыб возрастом 380 миллионов лет. Читать далее...