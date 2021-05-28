Пт, 28.05.2021
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Фото ⟩ В Латвии на рынке появилась первая местная клубника. Цена впечатляет

ФОТО: Rīgas Centrāltirgus

Сезон клубники открыт! В латвийских садах и на полях постепенно созревает первая клубника, и она уже достигла Рижского центрального рынка.

Как свидетельствует сообщение Центрального рынка в соцсетях, местная клубника идет нарасхват.

Впрочем, удовольствие это не из дешевых - первую ягоду можно приобрести по цене 15 евро за килограмм.

Первая местная клубника на Центральном рынке ФОТО: Rīgas Centrāltirgus

Отметим, что на территории Рижского центрального рынка и в павильонах, как и в других общественных местах, посетителям и продавцам необходимо соблюдать требования безопасности по ограничению распространения Covid-19 - обязательно использовать маски для лица, соблюдать дистанцию в два метра и регулярно мыть и дезинфицировать руки.

Первая местная клубника на Центральном рынке ФОТО: Rīgas Centrāltirgus

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