Фото ⟩ Архитектурный конкурс проектов застройки территории рядом с Батарейной морской крепостью завершен

«Я могу честно сказать: чтобы выиграть этот конкурс, многое было поставлено на карту», — сказал Иллимар Труверк, ведущий архитектор бюро Architect 11.

Победители конкурса - эстонские и финские архитекторы. ФОТО: Андрес Раудъялг.

«Мы пришли к идее этих треугольников, вдохновившись внутренним двором старого дома, тоже имеющего треугольную форму. Наверное, это было правильное решение, раз мы победили. Мы оставили пешеходную дорожку, потому что было не совсем правильно ее перекрывать. Мы придумали два объема, и возможно, именно это решение стало ключом к победе».

Авторами работы-победителя «Raveliin» являются Кармен Леэ, Рубен Томас Верде, Ээро Лунден, Сандер Аас и Иллимар Труверк. С ними вместе работали Рон Аасхольм, Фен Йе, Туули Лоукола, Фиа Торнберг, Эмми Яря, Хилла Кирвер и Катарина Кетонен.

Второе место заняла конкурсная работа архитекторов Molumba под девизом «Zikuraat », а третье место - работа «Periskoop», которую представило бюро HG Arhitektuur.

Урмас Сыырумаа доволен проектом-победителем. ФОТО: Андрес Раудъялг.

«Было представлено много интересного и захватывающего. Мы просто взяли и прекратили обсуждение работ, потому что дискуссия становилась все длиннее и все интереснее. Здорово, что мне как застройщику предстоит воплотить одну из этих выдающихся работ», — сказал собственник Батарейной морской крепости и председатель жюри архитектурного конкурса на проект застройки участка по адресу Весиленнуки, 2 Урмас Сыырумаа.

Жюри подвело итоги конкурса. Теперь работы можно посмотреть. ФОТО: Андрес Раудъялг.

«После долгих обсуждений жюри единогласно приняло решение в пользу работы-победителя. Она очень хорошо вписывается в эту среду, ведет диалог со старыми зданиями, но при этом является современной. Кроме того, работа-победитель отличалась очень хорошим решением интерьера. Конечно, предстоит еще большая работа, однако мы очень довольны выбором», — сказал директор по строительству US Real Estate Тармо Похлак.

В состав жюри также входили лучшие специалисты в своей области, которые проанализировали присланные работы и дали свое экспертное заключение. В состав жюри вошли Мадис Ээк, Маргит Ауле, Оливер Альвер, Калле Комиссаров, Урмас Сыырумаа, Тармо Похлак и Мартин Колга.

С сегодняшнего дня работы могут увидеть все желающие. ФОТО: Андрес Раудъялг.

С сегодняшнего дня все конкурсные работы можно будет увидеть на выставке, открывшейся на площадке около трубы рядом с Батарейной морской крепостью.