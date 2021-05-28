Текущий уровень запасов газа в хранилищах Европы достиг рекордного минимума

Ранее глубже всего опускалась кривая уровня запасов 2018 года (в ту зиму хранилища Старого Света опустошил холодный фронт "Зверь с Востока").

Хотя в 2021 году уровень запасов на момент завершения сезона отбора и не достиг исторического минимума, но начавшаяся закачка идет очень низкими темпами.

По данным на утро четверга, 27 мая, уровень запасов в ПХГ составлял 35,82%, что ниже зафиксированного в 2018 году минимума на эту дату - 35,95%. Текущий уровень запасов газа в ПХГ Европы отстает от среднего показателя за последние пять лет уже на 14,43 процентных пункта.

В мае средний объем нетто-закачки (256 млн куб. м в сутки) отстает на треть от среднего показателя за последние пять лет (373 млн куб. м в сутки).