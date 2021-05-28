Кальюлайд призвала остановить направление финансов Лукашенко
Эстония в пятницу призвала остановить направление финансов президенту Беларуси Александру Лукашенко, которого на международном уровне осуждают за задержание инакомыслящего журналиста.
Эстония в пятницу призвала остановить направление финансов президенту Беларуси Александру Лукашенко, которого на международном уровне осуждают за задержание инакомыслящего журналиста.
Как заявила журналистам президент Керсти Кальюлайд, ситуация в Беларуси требует неотложной реакции, поскольку, вероятно, есть подвергшиеся пыткам журналисты.
Важно предпринять быстрые шаги и остановить денежный поток, добавила Кальюлайд.
В четверг Эстония запретила белорусской государственной авиакомпании «Белавиа» выполнять полеты в эстонские аэропорты.
ЕС пообещал установить новые санкции против Лукашенко и официальных лиц режима и призвал авиакомпании блока не выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.
Белорусские власти в понедельник опубликовали видео Романа Пратасевича, на котором он выглядел встревоженным. По словам родителей, он выглядел так, как будто его избили.
По словам Кальюлайд, Европа хочет действовать в вопросе санкций в рамках правового поля. Это сложно, требует много времени, но не невозможно, сказала президент, выразив надежду, что новые санкции против Лукашенко будут более жесткими и затронут его ресурсы.
Лучше сосредоточиться на ресурсах авторитарных режимов. Они находятся не в Беларуси, но, конечно, в Великобритании, отметила глава Эстонского государства. Чтобы действительно изменить ситуацию, необходимо ограничить инвестиционные возможности, подчеркнула Кальюлайд.
В воскресенье Беларусь направила истребитель в сопровождение рейса авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. На борту самолета находились Пратасевич и его девушка София Сапега. Самолет был вынужден приземлиться, и пара была задержана.
По словам Лукашенко, он действовал законно, «чтобы защитить свой народ» в связи с предполагаемой угрозой взрыва, которая, согласно швейцарской электронной почте, возникла через 24 минуты после того, как самолет был вынужден приземлиться.
Массовые протесты вспыхнули против Лукашенко, которого называют последним европейским диктатором, в прошлом году после его победы на выборах, которая, по словам белорусской оппозиции, не была достигнута честно.