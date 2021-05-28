Кальюлайд призвала остановить направление финансов Лукашенко

Как заявила журналистам президент Керсти Кальюлайд, ситуация в Беларуси требует неотложной реакции, поскольку, вероятно, есть подвергшиеся пыткам журналисты.

Важно предпринять быстрые шаги и остановить денежный поток, добавила Кальюлайд.

В четверг Эстония запретила белорусской государственной авиакомпании «Белавиа» выполнять полеты в эстонские аэропорты.

ЕС пообещал установить новые санкции против Лукашенко и официальных лиц режима и призвал авиакомпании блока не выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Белорусские власти в понедельник опубликовали видео Романа Пратасевича, на котором он выглядел встревоженным. По словам родителей, он выглядел так, как будто его избили.

По словам Кальюлайд, Европа хочет действовать в вопросе санкций в рамках правового поля. Это сложно, требует много времени, но не невозможно, сказала президент, выразив надежду, что новые санкции против Лукашенко будут более жесткими и затронут его ресурсы.

Лучше сосредоточиться на ресурсах авторитарных режимов. Они находятся не в Беларуси, но, конечно, в Великобритании, отметила глава Эстонского государства. Чтобы действительно изменить ситуацию, необходимо ограничить инвестиционные возможности, подчеркнула Кальюлайд.

В воскресенье Беларусь направила истребитель в сопровождение рейса авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. На борту самолета находились Пратасевич и его девушка София Сапега. Самолет был вынужден приземлиться, и пара была задержана.

По словам Лукашенко, он действовал законно, «чтобы защитить свой народ» в связи с предполагаемой угрозой взрыва, которая, согласно швейцарской электронной почте, возникла через 24 минуты после того, как самолет был вынужден приземлиться.