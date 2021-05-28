Самоизоляция в Эстонии не потребуется приезжим из 20 европейских стран

Ограничение свободы передвижения не будет распространяться на прибывающих в Эстонию из стран, где показатель заболеваемости в течение 14 дней составляет ниже 150 на 100 000 жителей.

Эти государства — Австрия, Болгария, Испания, Ирландия, Исландия, Италия, Лихтенштейн, Мальта, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Германия, Словакия, Финляндия, Чехия, Венгрия и Великобритания, сообщила BNS пресс-служба МИД Эстонии.

С 31 мая будет применяться десятидневное ограничение свободы передвижения для прибывающих в Эстонию из следующих европейских стран: Андорра, Бельгия, Нидерланды, Хорватия, Греция, Кипр, Литва, Люксембург, Латвия, Франция, Швеция, Словения, Швейцария и Дания.

Показатель Ватикана — 0, но при поездке оттуда в Эстонию через Италию также действует десятидневное ограничение свободы передвижения.

На основании составленного Советом ЕС списка третьих стран в Эстонию можно въехать из Австралии, Израиля, Южной Кореи, Руанды, Сингапура и Новой Зеландии. Не должны соблюдать 10-дневную самоизоляцию прибывшие из стран, где показатель заболеваемости в течение 14 дней ниже 16 на 100 000 жителей, то есть из Таиланда.