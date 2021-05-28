Евросоюз нашел вакцину от коронавируса, подходящую для подростков
EMA’s human medicines committee #CHMP has today approved an application to extend the use of the Pfizer/BioNTech #COVID19vaccine (Comirnaty) to include children aged 12 to 15. #EMAPresser— EU Medicines Agency (@EMA_News) May 28, 2021
В пятницу, 28 мая, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) разрешило использовать вакцину от коронавируса Pfizer для подростков. Теперь в странах ЕС будут вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом сообщает EMA в Твиттере.