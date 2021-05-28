Пт, 28.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Предприятия общепита и сферы услуг не могут найти квалифицированных работников

Предприятия общепита и сферы услуг не могут найти квалифицированных работников

Viru Keskuse Cafe Lyonis proovis ettekandjaametit poliitik ja Riigikogu liige Yoko Alender ФОТО: Tiit Mõtus

После снятия ограничений предприятия общественного питания и сферы услуг пытаются найти квалифицированных работников, но хотя в Эстонии более 50 000 безработных, кандидатов на работу в этих секторах меньше, чем в предыдущие годы: с одной стороны, многие во время кризиса стали работать в других местах, а, с другой стороны, предприниматели считают, что причина кроется в щедрых пособиях по безработице. Об этом сообщает Rus.ERR.

Каждую весну предприятия общественного питания ищут дополнительных работников, но в этом году ситуация особенно тяжелая, и если вакансии официантов летом можно заполнить студентами, то сокращенные во время пандемии квалифицированные работники словно исчезли с рынка труда, передает "Актуальная камера".

"В настоящее время у нас не хватает девяти поваров и десятка квалифицированных официантов. Активные хорошие сотрудники нашли работу в других сферах, наши повара развозят еду в Wolt, работают в продающих телефоны магазинах, некоторые ушли на стройку", - рассказал исполнительный директор Gustav Cafe Прийт Рейман.

Помимо квалифицированных работников, по-прежнему не хватает разнорабочих в магазинах, на складах и в промышленности.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back