Предприятия общепита и сферы услуг не могут найти квалифицированных работников

После снятия ограничений предприятия общественного питания и сферы услуг пытаются найти квалифицированных работников, но хотя в Эстонии более 50 000 безработных, кандидатов на работу в этих секторах меньше, чем в предыдущие годы: с одной стороны, многие во время кризиса стали работать в других местах, а, с другой стороны, предприниматели считают, что причина кроется в щедрых пособиях по безработице. Об этом сообщает Rus.ERR.