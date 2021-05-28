Швеция меняет условия въезда для жителей соседних стран. Эстония в их число не входит
Посещающие Швецию жители Дании, Финляндии, Норвегии и Исландии с 31 мая не будут предъявлять справку об отрицательном результате теста на COVID-19.
Посещающие Швецию жители Дании, Финляндии, Норвегии и Исландии с 31 мая не будут предъявлять справку об отрицательном результате теста на COVID-19.
Запрет на въезд в страну гражданам из стран за пределами Евросоюза продлен до 31 августа. Об этом сообщил министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг, передает Reuters.
"Мы решили в первую очередь заняться скандинавскими странами, это приоритет для нас", - сказал он на пресс-конференции.
По его словам, прибывающим в Швецию жителям из Скандинавских стран больше не нужно предъявлять отрицательный тест на коронавирус. При этом он отметил, что путешественники из стран Евросоюза будут предоставлять такую справку. Въезд жителям из государств, не входящих в ЕС, по-прежнему запрещен до 31 августа.
Напомним, по данным Евростата, с марта 2020 года по середину апреля 2021 года в странах Европейского союза зафиксировано на 750 тысяч смертей больше, чем за тот же период в 2016-2019 годах. Данные включают все случаи смерти, независимо от их причин.