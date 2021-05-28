Швеция меняет условия въезда для жителей соседних стран. Эстония в их число не входит

Запрет на въезд в страну гражданам из стран за пределами Евросоюза продлен до 31 августа. Об этом сообщил министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг, передает Reuters.

"Мы решили в первую очередь заняться скандинавскими странами, это приоритет для нас", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, прибывающим в Швецию жителям из Скандинавских стран больше не нужно предъявлять отрицательный тест на коронавирус. При этом он отметил, что путешественники из стран Евросоюза будут предоставлять такую справку. Въезд жителям из государств, не входящих в ЕС, по-прежнему запрещен до 31 августа.