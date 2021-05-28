Добраться до роскошного американского особняка можно только одним способом

Этот особняк расположен на небольшом частном американском острове. Доступ к острову площадью 1,37 акра в Гринвуде, штат Миннесота, очень своеобразный, пишет House Beautiful.

В дом с пятью спальнями и девятью ванными комнатами можно попасть через подземный туннель. Но и это еще не все! В одном конце туннеля находится автомойка, которая обеспечивает идеальную чистоту автомобиля вне зависимости от сезона. Также есть гараж на восемь машин. Интерьер необычного особняка создан как подражание работам итальянского архитектора Андрео Палладио.

This $15M private island 'spy' lair features underground car wash tunnel entry https://t.co/pBoaS2acws pic.twitter.com/cASVMEsoWj — New York Post (@nypost) May 26, 2021

Палладио - один из самых влиятельных архитекторов в истории европейской архитектуры, работавший в основном в Виченце и Венеции. Для построек архитектора характерно обилие колонн. Прежде всего в его работах присутствует симметрия и гармония, которым часто приносится в жертву практичное расположение комнат.