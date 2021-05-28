Добро пожаловать на темную сторону! В США продается дом, вдохновленный киноклассикой

Дом в Хьюстоне, построенный местным хирургом, с первого взгляда отсылает зрителей к киноэпопее «Звездные войны». Дом, фасад которого - точь-в-точь шлем Дарта Вейдера, продается за 4,3 миллиона долларов, или чуть более 3,52 миллиона евро, сообщает New York Post.

Дом площадью 654 квадратных метра освещается лазерными лучами. В доме 1992 года постройки четыре спальни и пять ванных комнат. Кроме того, есть мебель, будто привезенная с другой планеты, которая может оставить равнодушным более консервативного покупателя.