Украинский проект: дом коронавирусной эпохи

Этот одноэтажный дом располагается вдали от центра шумного мегаполиса, в окружении соснового леса и рядом с двумя озерами. Его площадь немного превышает 280 м2. Автор проекта Андрей Куленко отмечает, что особой популярностью сейчас пользуются именно одноэтажные дома.

«Если раньше одноуровневой постройкой интересовались 10-15% клиентов, то сейчас не меньше 40-50% моих заказчиков приходят с запросом на одноэтажный дом. Одноуровневый дом можно назвать новой роскошью в частной архитектуре, так как в самом доме в разных помещениях можно организовать разную высоту потолков и свободный безбарьерный выход на улицу из любой комнаты, осуществляя этим перетекание внутреннего пространства дома во внешнее. Также в одноэтажном доме легко создать повышенную безопасность», — комментирует архитектор, который по совместительству является и застройщиком этого дома.