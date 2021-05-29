Картина дня: самолет с коронавирусом, два обнаруженных в Таллинне трупа и визы в Россию

ФОТО 〉 В пруду парка Лёвенру утонул человек

В пруду парка Лёвенру в таллиннском районе Кристийне утонул человек, сообщает пресс-служба Спасательного департмента. Это был мужчина, который косил траву на тракторе-газонокосилке. Читать далее...

ФОТО 〉 В порту Какумяэ нашли труп женщины

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны подтвердил Postimees, что в яхтенном порте Haven Kakumäe нашли труп женщины. Читать далее...

Лицо недели 〉 Мечтать не вредно - вредно не мечтать

«Да на этот Эверест люди толпами ходят! Там уже одна гигантская мусорная свалка», «туда под силу забраться даже подростку и инвалиду», «в чем вообще смысл туда лезть?» - говорят те, кто никогда не ходил в горы. Именно «не ходил» - потому что подняться на подъемнике на горнолыжный курорт – все-таки, мягко говоря, совсем не то, что совершила Крисли Мелеск. Первая из эстонок, которой удалось покорить высочайшую вершину мира. Читать далее…

От редакции 〉 Угон по-белорусски, или Когда власти запутались в своих версиях

23 мая все мировые СМИ облетела новость о принудительной посадке пассажирского самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска и задержании белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Читать далее…

Угроза 〉 Самолет с коронавирусом может приземлиться в Эстонии

Эстония почти единственная страна в Европе, которая не требует от прибывающих отрицательного теста на коронавирус. У тех, кто летит в Эстонию прямым рейсом, никто не спрашивает об этом перед посадкой в самолет. Таким образом, пассажиры могут привезти сюда всевозможные штаммы коронавируса. Читать далее…

Вне дома на Центральном рынке: беляши, Любовь, фуд-корт и мечты директора

Центральный рынок ждут поистине глобальные перемены: утвержден проект, полностью меняющий и внешность, и суть популярного места. Многие боятся, что рынок перестанет быть рынком, а превратится в супермаркет. Могу заверить: зря боятся. Читать далее…

ГАЛЕРЕЯ 〉 ДТП на шоссе: машина перевернулась на крышу, пострадала женщина средних лет

В результате аварии в Ляэне-Вирумаа пострадал один человек, которого доставили в больницу для обследования. Читать далее...

Глава Союза медсестер: если бы не коронавирус, мы бы уже давно бастовали

Переговоры по зарплатам медсестер дошли до государственного примирителя, сказала руководитель Союза медсестер Аннели Каннус в передаче Otse Postimehest. Врачи и вспомогательный медперсонал достигли соглашения о зарплате еще месяц назад, медсестры решили самостоятельно биться за условия труда. Читать далее…

Pfizer, Moderna, Janssen и AstraZeneca. Как выбирать между вакцинами?

В Эстонии и в Европейском союзе в целом используются четыре вакцины против коронавируса. Это может поставить перед каждым дилемму: какую из этих вакцин выбрать и почему? Читать далее…

Коронавирус выявлен у 127 жителей Эстонии, трое скончались