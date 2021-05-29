Картина дня: самолет с коронавирусом, тарифы на вывоз мусора и визы в Россию

Лицо недели 〉 Мечтать не вредно - вредно не мечтать

«Да на этот Эверест люди толпами ходят! Там уже одна гигантская мусорная свалка», «туда под силу забраться даже подростку и инвалиду», «в чем вообще смысл туда лезть?» - говорят те, кто никогда не ходил в горы. Именно «не ходил» - потому что подняться на подъемнике на горнолыжный курорт – все-таки, мягко говоря, совсем не то, что совершила Крисли Мелеск. Первая из эстонок, которой удалось покорить высочайшую вершину мира. Читать далее…

От редакции 〉 Угон по-белорусски, или Когда власти запутались в своих версиях

23 мая все мировые СМИ облетела новость о принудительной посадке пассажирского самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска и задержании белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Читать далее…

Угроза 〉 Самолет с коронавирусом может приземлиться в Эстонии

Эстония почти единственная страна в Европе, которая не требует от прибывающих отрицательного теста на коронавирус. У тех, кто летит в Эстонию прямым рейсом, никто не спрашивает об этом перед посадкой в самолет. Таким образом, пассажиры могут привезти сюда всевозможные штаммы коронавируса. Читать далее…

Вне дома на Центральном рынке: беляши, Любовь, фуд-корт и мечты директора

Центральный рынок ждут поистине глобальные перемены: утвержден проект, полностью меняющий и внешность, и суть популярного места. Многие боятся, что рынок перестанет быть рынком, а превратится в супермаркет. Могу заверить: зря боятся. Читать далее…

Глава Союза медсестер: если бы не коронавирус, мы бы уже давно бастовали

Переговоры по зарплатам медсестер дошли до государственного примирителя, сказала руководитель Союза медсестер Аннели Каннус в передаче Otse Postimehest. Врачи и вспомогательный медперсонал достигли соглашения о зарплате еще месяц назад, медсестры решили самостоятельно биться за условия труда. Читать далее…

Pfizer, Moderna, Janssen и AstraZeneca. Как выбирать между вакцинами?

В Эстонии и в Европейском союзе в целом используются четыре вакцины против коронавируса. Это может поставить перед каждым дилемму: какую из этих вакцин выбрать и почему? Читать далее…

Коронавирус выявлен у 127 жителей Эстонии, трое скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4026 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 127, то есть 3,1% от общего количества. Читать далее…

«Всплеск эмоций»: Путин прокомментировал на встрече с Лукашенко ситуацию с рейсом Ryanair

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в сочинской резиденции Бочаров ручей завершились, они длились более пяти часов. Читать далее…

Тарифы на вывоз мусора в Эстонии могут различаться в пять раз. Где дороже всего и почему?

Saarte Hääl изучил тарифы организованного вывоза мусора в разных уездах Эстонии и пришел к выводу, что больше всего приходится платить за опорожнение мусорного контейнера жителям Сааремаа, Хийумаа и Муху. Читать далее…

Во Вьетнаме нашли новый штамм коронавируса

Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг объявил в субботу об обнаружении в стране нового штамма коронавируса - гибрида индийского и британского штаммов. Читать далее...

Кризис отступает? Цены на пиво на Ратушной площади опять выросли

По данным проведенного инфобанком Äripäev в неделю открытия ресторанов и кафе обзора цен, цены на пиво на Ратушной площади Таллинна выросли до уровня 2011 года, и сейчас пол-литра пива стоит 4,90 евро, что на 26 процентов больше, чем год назад. Читать далее…

В таллиннском офисе связанной с Путиным нефтяной фирмы нашли прослушивающее устройство

В августе 2019 года руководителей действующего в центре Таллинна дочернего предприятия одного из крупнейших российских нефтетрейдеров, фирмы Gunvor, ожидал неприятный сюрприз: во время плановой проверки эксперт по безопасности обнаружил в переговорной комнате подозрительный объект. Читать далее...

Россия с осени этого года введет важное изменение для иностранных туристов