Мужчине удалили часть языка из-за осложнений после COVID-19

В мире известно о девяти случаях макроглоссии после перенесенного COVID-19. Это заболевание, при котором язык человека воспаляется, начинает отекать и увеличивается до гигантских размеров. Врач Джеймс Мелвилл из Университета в Хьюстоне в американском штате Техас рассказал Daily Mail об одном из таких пациентов.

Энтони Джонс заразился коронавирусом осенью прошлого года. Заболевание протекало в тяжелой форме - мужчина находился на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Осложнением ковида стала макроглоссия: язык Энтони за несколько дней увеличился в несколько раз. Мужчина не мог говорить и ел с большим трудом.

«Проблема в том, что такого размера язык не помещается во рту и полностью высыхает, поэтому нам пришлось наложить на него специальную повязку, чтобы он оставался влажным, не трескался и не кровоточил», — рассказал доктор Мелвилл. Помочь пациенту смогли, сделав операцию, говорится на сайте Медицинского центра Университета в Техасе, где ее проводили. Манипуляция заняла 45 минут. Врачи удалили часть языка, но при этом сохранили его функционал. Мужчина почти на 100% способен чувствовать вкус.

«Язык на 95% состоит из мышц, поэтому он быстро заживает», — пояснил врач. Уже через неделю после операции Энтони начал говорить и смог есть самостоятельно.

Джеймс Мелвилл отмечает, что было зарегистрировано уже несколько подобных осложнений ковида, когда у пациентов воспалялись и отекали различные внутренние органы.

«Мы замечали аналогичные особенности у наших пациентов с ковид-положительным диагнозом — увеличение почек, легких или сердца, — сказал он. — В случае с гигантским языком у Энтони Джонса произошла более выраженная воспалительная реакция. Сейчас мы изучаем эти случаи».

Доктор Мелвилл считает, что на увеличение языка до таких размеров могло также повлиять длительное лежание пациента на животе на ИВЛ. Такая поза позволяет улучшить вентиляцию некоторых зон легких. Длительное пребывание в таком положении могло и вызвать отек языка.

Отмечается, что восемь пациентов из девяти, у которых развилось такое осложнение после COVID-19, были темнокожими. Макроглоссия, вызванная COVID-19, не проходит сама по себе и требует лечения у специалиста. Некоторым пациентам даже требовался желудочный зонд, чтобы принимать пищу.