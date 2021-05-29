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Бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти возглавил «Наполи»

Лучано Спаллетти. ФОТО: Cesare Purini / Insidefoto/imago images / Insidefoto

Бывший главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Лучано Спаллетти занял аналогичный пост в итальянском «Наполи», передает NEWSru.

«Я рад объявить, что с 1 июля новым главным тренером "Наполи" будет Лучано Спаллетти. Добро пожаловать, Лучано. Вместе мы проделаем отличную работу», - пообещал президент клуба Аурелио Де Лаурентис.

Предыдущим местом работы 62-летнего итальянского специалиста был «Интер», из которого он ушел в мае 2019 года. В «Наполи» он сменил Дженнаро Гаттузо, по окончании сезона ушедшего в «Фиорентину».

В минувшем сезоне неаполитанцы заняли пятое место в турнирной таблице Серии А и не попали в Лигу чемпионов. Команда сыграет на групповом этапе Лиги Европы сезона-2021/22.

Также Спаллетти тренировал итальянские клубы «Рома», «Удинезе», «Анкона», «Венеция», «Сампдория» и «Эмполи». Единственным зарубежным опытом работы для него был петербургский «Зенит», которым Лучано рулил с 2009 по 2014 год. Петербургскую команду он дважды привел к победе в чемпионате страны, по разу выиграл Кубок и Суперкубок России.

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