Галерея ⟩ ДТП на шоссе: машина перевернулась на крышу, пострадала женщина средних лет

Сегодня около 12.30, на 19-м километре шоссе Хальяла - Кясму, где дорога поворачивает в сторону Вайнупеа, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Точные обстоятельства аварии выясняются, но, по предварительной информации, двигавшийся в направлении Вызу черный Volkswagen Tiguan хотел повернуть на Вайнупеа, когда в него врезалась ехавшая на большой скорости белая Dacia, которая также поворачивала с перекрестка в сторону Вайнупеа.

Произошло столкновение, в результате которого Dacia упала в канаву и перевернулась через крышу. Volkswagen проехал дальше по дороге в сторону Хальяла, и водитель смог удержать машину на обочине

К месту происшествия прибыли добровольные спасательные бригады из Вызу и Локса, полиция и скорая помощь. Из перевернувшейся Dacia помогли выбраться женщине средних лет и находившейся с ней в машине собаке. Женщине на месте оказали первую медицинскую помощь, врачи доставили ее в больницу.

У собаки не было обнаружено никаких непосредственных повреждений, и она будет передана на попечение знакомым.

Пара в Volkswagen объезжала окрестности в поисках подходящего места для празднования 40-летия свадьбы.