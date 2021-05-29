Фото ⟩ В пруду парка Лёвенру утонул человек

Сегодня в 11.30 Центр тревоги получил экстренное сообщение о том, что в парке Лёвенрух можно увидеть следы косилки, ведущие к воде. Спасательные бригады, которые отреагировали на инцидент, начали с помощью дрона определять возможное местонахождение человека, причастного к несчастному случаю, также проводились поисковые работы на воде.

В то же время выяснилось, что человек не покинул место происшествия и не ушел домой, но не было возможности связаться с ним по телефону.

При обыске на дне водоема был обнаружен трактор-газонокосилка, и в ходе подъема трактора на берег оказалось, что к сиденью ремнями пристегнут человек.

В этом году в Эстонии утонули 16 человек, из них трое - в Харьюмаа.