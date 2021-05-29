Россия вывезла из Праги в Москву 54 сотрудника посольства
Москва вывезла сегодня часть cвоих дипломатов из Чехии правительственным бортом.
Москва вывезла сегодня часть cвоих дипломатов из Чехии правительственным бортом.
Самолёт специального лётного отряда "Россия" вылетел из Праги приблизительно в 15 часов 35 минут по московскому времени, свидетельствуют данные сайта Flighradar. За три часа до этого он приземлился в аэропорту Рузине, передавало издание Novinky.cz.
В субботу Чехию покинули 54 сотрудника посольства и члены их семей, передаёт ТАСС. Всего из страны должны уехать 63 дипломата, дипломатических работника и члены их семей. Решение об этом было принято чешским правительством в апреле.
Высылка стала самой массовой в истории взаимоотношений двух стран. Второй рейс для высланных запланирован на понедельник.
Началом дипломатического конфликта послужило обвинение сотрудников российской разведки в организации взрывов на военных складах на востоке Чехии в октябре 2014 года. После этого Прага выслала 18 россиян, которые, как утверждается, использовали дипломатический статус для прикрытия работы на разведывательные службы. Россия в ответ выслала 20 дипломатов.
Посол Чехии в Москве был вызван 22 апреля в российский МИД. Страны договорились, что между дипмиссиями будет строгий паритет в числе работников: в них будут работать по 7 дипломатов и 25 технических сотрудников. Чехия к концу мая должна уволить из российских миссий 79 работавших там россиян