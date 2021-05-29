В порту Какумяэ нашли труп женщины
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны подтвердил Postimees, что в яхтенном порте Haven Kakumäe нашли труп женщины.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны подтвердил Postimees, что в яхтенном порте Haven Kakumäe нашли труп женщины.
Полиции поступило сообщение, что в воде найден труп 49-летней женщины, в 14:30. По предварительной информации, у полиции нет оснований подозревать, что речь может идти о насильственной смерти, однако точную причину смерти установит экспертиза. Для выяснения обстоятельств возбуждено дело.
По словам очевидца, около двух ночи компания пьяных людей отправилась в море на моторной лодке. По данным Postimees, компания людей связана с местной фирмой по аренде скутеров и моторных лодок.
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