В порту Какумяэ нашли труп женщины

Полиции поступило сообщение, что в воде найден труп 49-летней женщины, в 14:30. По предварительной информации, у полиции нет оснований подозревать, что речь может идти о насильственной смерти, однако точную причину смерти установит экспертиза. Для выяснения обстоятельств возбуждено дело.