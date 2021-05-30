Дмитрий Протасевич. ФОТО: BBC News

Как стало известно Би-би-си, Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ, где находится и его девушка София Сапега, задержанная вместе с ним в аэропорту Минска. У сестры экс-главреда оппозиционного телеграм-канала Nexta впервые там приняли посылку, но изъяли из нее книгу. Родители Романа уверены, что их сына били после задержания. Би-би-си поговорила с отцом Романа Протасевича.

Дмитрий Протасевич сомневается в том, что его сын «бодр и весел», как Роман сказал своему адвокату на первой встрече в четверг.

«Может быть, адвокаты и говорят правду [по поводу бодрости Романа и Софии], но вполне возможно, это все сделано для того, чтобы не показать истинное положение дел. Они могут на людях говорить, что они бодрые, веселые и так далее. Скорее всего, их заставили. Они сидят там, где радости и веселью нет места. Это можно сыграть. У нас серьезно зажали адвокатов, им дали подписку [о неразглашении] - нельзя говорить, по какой статье обвиняется. Такой правовой нонсенс. И адвокат нам много не говорит», - сказал Би-би-си Дмитрий Протасевич.

Родители Романа уверены, что их сына били после задержания. «У нас есть глубокие опасения за состояние здоровья Романа после видео, которое появилось. Зная его и зная те методы, которые применяются в СИЗО КГБ, нам не сложно предположить, что его состояние требует контроля со стороны властей», - говорит его отец.

26 мая адвокат их сына Инесса Оленская обратилась в Следственный комитет с требованием провести его медицинское освидетельствование с целью исключения применения к подзащитному физического насилия и пыток.

Первая передача

«Мы подали заявление с просьбой провести проверку по факту нанесения побоев, которые видны [у Романа] на этом видео. И если есть основания, возбудить уголовное дело с привлечением ответственных лиц. Конечно, нас власти очень ограничивают [в информации], мы бы хотели знать больше. Мы по-прежнему настаиваем, чтобы к нему допустили врачей. Адвокат - это же не врач. Ну, он бодр и весел - это же ни о чем не говорит. Мы будем добиваться, чтобы к нему пустили врачей и оценили объективно его состояние», - отметил Протасевич.

Семья Протасевича узнала, что их сын находится в минском СИЗО КГБ в пятницу, когда сестре Романа удалось передать в изолятор передачу.

«Мы до конца не знали, где он находится, пока дочка не передала посылку. А раз ее приняли, понятно, где. Она передала то, что там разрешено - предметы личной гигиены… Он книгу просил через адвоката, но ее не приняли, потому что печатная продукция запрещена», - рассказал Дмитрий Протасевич.

«Роман просил передать родным, что в камере хорошая подобралась компания, много общаются, обсуждают разные темы, шутят, смотрят телевизор», - сказала Би-би-си Инесса Оленская.

По словам отца, Роман через адвоката попросил родителей писать ему письма. «Не факт, что письмо дойдет», - сказал Протасевич.

Оленская впервые встретилась с Романом 27 мая, однако из-за подписки о неразглашении она отказалась назвать Би-би-си, в каком именно изоляторе прошла встреча и кто ведет дело Протасевича.