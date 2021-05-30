В ДТП пострадали восемь человек

В субботу, 29 мая, в 1:30 возле Весиленнуки, 8 в Таллинне произошло ДТП, когда 21-летняя женщина ехала на электросамокате и упала. Ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Около 2:40 на перекрестке Пайдеского шоссе, Сельяметса-теэ и улицы Вястрику в Пайкузе (Пярнумаа) произошло ДТП: по первоначальным данным, 28-летняя женщина переходила дорогу и была сбита автомобилем. Потерпевшая направилась домой и позже вызвала себе скорую. Пешехода доставили в отделение неотложной помощи Пярнуской больницы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В 9:22 на перекрестке Валгаского шоссе и улицы Пуйестеэ в городе Эльва (Тартумаа) автомобиль Škoda Octavia, за рулем которого находилась 52-летняя женщина, поворачивал налево и сбил ехавшего прямо по встречной полосе 37-летнего велосипедиста. Его доставили в Клинику Тартуского университета.

Около 12:25 на перекрестке шоссе Хальяла-Кясму и шоссе Карула-Вихула-Сагади в волости Хальяла (Ляэне-Вирумаа) имела место авария: автомобиль Volkswagen Tiguan, которым управлял 62-летний мужчина, поворачивал налево и столкнулся с обгонявшей его машиной Dacia Duster. Ею управляла 66-летняя женщина. Водителя Dacia Duster доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Около 14:42 на 34-м километре шоссе Тарту-Ряпина-Вярска в поселке Ахья (волость Пыльва, Пыльвамаа) 51-летний водитель мопеда потерял управление на прямом участке дороги и упал. Его пассажира — 55-летнюю женщину — доставили на проверку в Клинику Тартуского университета.

В 17:55 на 13-м километре дороги Мяэкюла-Коэру-Капу в волости Ярва (Ярвамаа) 46-летний водитель мотоцикла Kawasaki резко затормозил и упал. Его доставили в больницу Ярвамаа.

Около 20:05 на перекрестке Рохунеэме-теэ и Калури-теэ в поселке Рохунеэме (волость Виймси, Харьюмаа) произошла авария: согласно первоначальным данным, 48-летний мужчина, управлявший мотоциклом Indian сзади врезался в легковушку Peugeot 5008. За рулем Peugeot 5008 был 29-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.